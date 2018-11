Ramos krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Er zijn weinig professionals als hij'

Sergio Ramos raakte deze week in opspraak. De verdediger van Real Madrid zou de afgelopen twee jaar tweemaal de antidopingregels hebben overtreden, zo bleek uit documenten van Football Leaks. Ramos verdedigde zich zaterdag tegen de beschuldigingen en weet zich gesteund door Jordi Alba, verdediger van Barcelona en collega-international bij de nationale ploeg van Spanje.

De linksback van Barcelona twijfelt niet aan de integriteit van Ramos. "Er zijn weinig professionals als hij. Hij leeft voor Real Madrid en het nationale elftal van Spanje", wordt Alba zondag geciteerd door AS. "Ik denk dat hij onschuldig is en de berichten niet kloppen. Ik maak me er geen zorgen over, maar ik houd er niet van dat er onwaarheden worden verkondigd."

Ramos liet zelf zondag na de 3-0 nederlaag van Real Madrid op bezoek bij Eibar al weten onschuldig te zijn. "Ik heb gedurende mijn carrière 250 tot 300 dopingtests ondergaan en ben nooit positief bevonden. Er is nooit sprake geweest van een afwijking. We weten allemaal wat voor soort nieuws dit is. We zijn anderhalve maand geleden al bedreigd met het verhaal, maar als je de waarheid weet, ben je niet bang voor leugens. Het is een poging om mijn imago en professionele reputatie te schaden", zo zei de stopper tegen ESPN.

Ramos zou vorig jaar na de Champions League-finale tegen Juventus positief bevonden zijn op het gebruik van dexamethason, terwijl dat van tevoren niet was aangegeven bij de dopingautoriteiten. Daarnaast ging hij in april 2018 toen hij een urinetest moest afleggen na de wedstrijd tegen Málaga eerst uitgebreid douchen. Dat kan de uitslag beïnvloeden en is dan ook ten strengste verboden. De dopingcontroleur waarschuwde Ramos, maar de aanvoerder sprong desondanks onder de douche.