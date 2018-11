Koolwijk beslist degradatiekraker met treffer in voorlaatste minuut

Excelsior heeft zondagmiddag een broodnodige overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De formatie van trainer Adrie Poldervaart kwam in de uitwedstrijd tegen FC Emmen op achterstand door een treffer van Anco Jansen, maar wist het duel dankzij doelpunten van Ali Messaoud en Ryan Koolwijk toch nog in zijn voordeel te beslissen: 1-2. De winnende treffer van Koolwijk viel pas in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd. Excelsior is Emmen door de overwinning gepasseerd op de ranglijst en staat nu met vijftien punten uit dertien duels op een elfde plaats in de Eredivisie. Emmen blijft veertiende staan.

Excelsior was na drie nederlagen op rij met weinig vertrouwen afgereisd naar Drenthe, terwijl Emmen voor de interlandonderbreking juist aan de beterende hand was. De promovendus verloor slechts één van zijn laatste vier wedstrijden en won onder meer in die reeks van NAC Breda (2-0). De eerste helft op De Oude Meerdijk hield niet over en de eerste serieuze kans van de wedstrijd viel pas na 34 minuten te noteren. Messaoud kwam na een van richting veranderde pass van achteruit alleen voor Kjell Scherpen, waarna de middenvelder van Excelsior de bal over de doelman heen tilde. Zijn poging belandde vervolgens echter in het zijnet. Aan de overzijde schoot Jansen na een knappe individueel actie uit kansrijke positie over.

Emmen maakte in de eerste helft een makke indruk. De ploeg van Dick Lukkien tapte na de onderbreking echter uit een ander vaatje, hetgeen al na twee minuten voetballen in het tweede bedrijf resulteerde in de openingstreffer. Caner Cavlan bracht de bal na een afgeslagen hoekschop terug in het strafschopgebied van de bezoekers, waarna Jansen het leder met het hoofd richting de verre hoek stuurde: 1-0. Emmen wenste vervolgens direct door te pakken. Excelsior werd na de openingstreffer met de rug tegen de muur gedrukt, maar kwam rond het uur uit het niets toch weer op gelijke hoogte.

Centrale verdediger Jurgen Mattheij bediende Messaoud met een fraaie voorzet, waarna de middenvelder Scherpen van dichtbij kansloos liet. Het betekende voor Messaoud zijn vijfde doelpunt in elf competitiewedstrijden dit seizoen. Halverwege de tweede helft kreeg Emmen in korte tijd twee uitstekende mogelijkheden om zijn voorsprong in ere te herstellen. Eerst werd Alexander Bannink gestuit door Sonny Stevens en kort erna werd de keeper op de doellijn gered door Lorenzo Burnet. Aan de overkant kwam invaller Mounir El Hamdaoui een teenlengte tekort om een voorzet van Messaoud binnen te lopen. Beide teams leken vervolgens genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd bezorgde Koolwijk Excelsior toch nog de volle buit. De middenvelder verschalkte Scherpen met een laag schot, nadat Mattheij in eerste instantie nog de paal had geraakt.