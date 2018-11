Noodlot slaat met zware knieblessure opnieuw toe voor Barça-pechvogel

Rafinha komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor Barcelona. De Catalanen hebben zondagmiddag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de middenvelder, die zaterdag als invaller nog wel de wedstrijd tegen Atlético Madrid volmaakte, de voorste kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd. De tweevoudig Braziliaans international gaat in de komende dagen onder het mes.

Voor een dergelijke blessure staat doorgaans een herstelperiode van zes tot negen maanden, waardoor het aannemelijk is dat het seizoen erop zit voor Rafinha. Dit is niet de eerste keer dat de 25-jarige middenvelder te maken krijgt met een zware knieblessure: in het seizoen 2015/16 stond hij al eens een halfjaar aan de kant vanwege een gescheurde kruisband en vorig jaar hielden meniscusproblemen hem van april tot eind december aan de kant.

Naast de blessure van Rafinha kwam er zondagmiddag nog meer slecht nieuws uit de ziekenboeg van Barcelona. Sergi Roberto moest zich zaterdag in de wedstrijd tegen Atlético in de rust laten wisselen en hij heeft een hamstringblessure opgelopen. De verwachting is dat de Spanjaard drie tot vier weken uitgeschakeld aan de kant staat.