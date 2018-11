‘Tegen die tijd kun je bekijken of Van Bommel klaar is voor Bayern München’

Huub Stevens is enthousiast over de ontwikkeling van Mark van Bommel als trainer. Laatstgenoemde zwaait sinds dit seizoen de scepter bij PSV en presteert vooralsnog uitstekend met de Eindhovenaren: de eerste dertien wedstrijden in de Eredivisie werden allemaal gewonnen. Stevens denkt dat Van Bommel een grote toekomst voor zich heeft als coach.

De trainer in ruste, die in het verleden in Nederland werkzaam was bij Roda JC Kerkrade en PSV, stelt in gesprek met Sport-Informations-Dienst dat Van Bommel 'zich goed ontwikkelt'. "Hij laat zijn team spelen zoals hij vroeger als voetballer speelde: hij wil altijd winnen", vertelt Stevens, die stelt dat Van Bommel 'als speler eigenlijk een assistent-trainer was'. "Hij stuurde anderen aan en was behulpzaam."

Volgens Stevens kan Van Bommel als trainer alleen nog maar beter worden. "Mark maakt hier en daar nog zijn fouten, maar ik denk dat hij in de toekomst bij een grotere club dan PSV kan werken", vervolgt de ervaren oefenmeester, die denkt dat Van Bommel uiteindelijk best bij Bayern München zou kunnen belanden. "Waarom niet? Hij heeft bij de club gespeeld, dus het is zeker een mogelijkheid. Voor nu is het echter nog te vroeg."

Momenteel wordt de Duitse recordkampioen nog geleid door Niko Kovac. De Kroaat werd afgelopen zomer opgepikt bij Eintracht Frankfurt, maar staat nu al onder hevige druk. Zaterdagmiddag leed Bayern op eigen veld tegen Fortuna Düsseldorf (3-3) voor de zesde maal in twaalf competitieduels puntverlies, waardoor het is afgezakt naar een teleurstellende vijfde plaats in de Bundesliga. Volgens Stevens verdient Kovac 'nog een paar jaar' het vertrouwen van de clubleiding. "Tegen die tijd kun je bekijken of Mark er klaar voor is."