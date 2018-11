Bouy slaat hard terug naar De Boer: ‘Dat weet hij diep vanbinnen ook’

Ouasim Bouy doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde uiteindelijk nooit in de hoofdmacht van de Amsterdammers, doordat hij op jonge leeftijd al koos voor een overstap naar Juventus. Frank de Boer liet zich onlangs in De Tafel van Kees kritisch uit over die keuze van de inmiddels 25-jarige middenvelder, door te stellen dat hij 'graag vijf ton per jaar wilde verdienen bij Juventus'. Bouy slaat zondagochtend in hetzelfde het televisieprogramma hard terug naar zijn voormalig coach.

De middenvelder, die dit seizoen door Leeds United wordt verhuurd aan PEC Zwolle, zegt 'zijn twijfels te hebben' bij de uitlatingen van De Boer, die tussen 2010 en 2016 de scepter zwaaide bij Ajax. "Als je spreekt op televisie, hoop ik dat je ook van de feiten bewust bent. Als je nummers gaat noemen, is het niet netjes, zeker niet van een persoon van zijn leeftijd en met zijn ervaring", aldus Bouy, die in 2012 op achttienjarige leeftijd Ajax verruilde voor Juventus.

De voormalig jeugdinternational brak echter nooit door bij de Italiaanse grootmacht en koos in 2017, na diverse verhuurdperiodes, uiteindelijk voor een definitief vertrek naar Leeds United. Voor die club maakte hij sindsdien nog helemaal geen minuten. Dat carrièreverloop kwam Bouy op kritiek van De Boer te staan, die de vergelijking trok met generatiegenoot Davy Klaassen. "Hij wilde graag vijf ton verdienen per jaar bij Juventus. Klaassen is aanvoerder van Ajax geworden, heeft het Nederlands elftal gehaald, heeft in de Champions League gespeeld en speelde een Europa League-finale. Dat wil je op die leeftijd. Hij heeft overal gezworven, is verhuurd aan PEC Zwolle en valt daar nu in. In mijn ogen had hij bijna dezelfde kwaliteiten als Klaassen", zo zei de momenteel clubloze coach vorige maand.

De uitlatingen van De Boer hebben Bouy teleurgesteld. "Ik heb altijd respect gehouden en dat zou ik ook altijd doen. Als trainer kan hij een speler beter maken, maar op een ander gebied… En dat weet hij diep vanbinnen ook", vervolgt de middenvelder, die dit seizoen namens PEC pas tweemaal aan de aftrap verscheen in de Eredivisie. "Ik zat bij Ajax, goed, had niks te klagen, was vijftien en toen spraken we al over het eerste contract. Ik tekende op mijn zestiende en geld was allerminst mijn drijfveer. Als dat zo was, had ik toen al een stap gemaakt. Ik heb zelfs nog een gesprek gehad, waarin ze vroegen: wil je een verbeterd contract?"

Bouy zag echter een zeker 'patroon' bij Ajax en koos derhalve voor een vertrek. "Er werden beloften gedaan die niet werden nagekomen. Ik moest van de beloften terug naar de A1, maar dat vond ik prima. Als er bepaalde spelers weg zouden gaan, zou ik doorstromen. Ik heb altijd geduld gehad, gaf nooit op, maar maak zo'n beslissing niet zomaar."