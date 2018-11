Zondag, 25 November 2018

Inter wil door Mourinho begeerd duo in deal betrekken

Dominic Solanke werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een uitleenbeurt aan Rangers FC. De spits gaat Liverpool in januari waarschijnlijk echter niet verlaten voor de club van Steven Gerrard. (talkSPORT)

Zack Steffen staat mogelijk voor een transfer naar Manchester City. Josep Guardiola heeft zijn oog op de doelman van Columbus Crew laten vallen, die in Manchester aan de slag kan als reservekeeper. (The Sun)

Internazionale biedt Manchester United mogelijk twee spelers aan in ruil voor Paul Pogba. De door José Mourinho begeerde Ivan Perisic en Milan Skriniar kunnen namelijk de omgekeerde weg bewandelen. (Daily Mirror) De door José Mourinho begeerde Ivan Perisic en Milan Skriniar kunnen namelijk de omgekeerde weg bewandelen.

Eliaquim Mangala beschikt over een aflopend contract en heeft na dit seizoen in ieder geval één optie. Internazionale zou de Fransman namelijk graag over willen nemen van Manchester City. (The Sun)

Rúben Neves staat in de belangstelling van Juventus en een aantal andere clubs van naam. Wolverhampton Wanderers laat de middenvelder in januari echter in ieder geval niet vertrekken. (The Telegraph)