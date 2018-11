‘Bale heeft nog tot einde van seizoen om Real-carrière te redden’

Gareth Bale eiste vorig seizoen na zijn beslissende rol in de Champions League-finale tegen Liverpool dat hij meer minuten zou krijgen bij Real Madrid en de Welshman is na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus ook een vaste waarde bij de Koninklijke. Met vijf doelpunten in zestien wedstrijden tot nu toe weet hij dit vertrouwen echter maar mondjesmaat terug te betalen en AS bericht zondagochtend dat Bale een allesbeslissende fase van zijn loopbaan ingaat.

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen, is Florentino Pérez volgens de Spaanse sportkrant nu namelijk wel van plan om afscheid te nemen van de Welshman als hij er in de resterende maanden van deze voetbaljaargang niet in slaagt om zijn stempel op het spel van zijn ploeg te drukken. De preses nam in de afgelopen jaren altijd een afwachtende houding aan als er, vooral vanuit Engeland, werd geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de aanvaller, maar zou aankomende zomer weleens op zoek kunnen gaan naar aanbiedingen.

Het optreden van Bale tijdens de 3-0 nederlaag tegen Eibar biedt daarbij weinig hoop. De als rechtsbuiten opererende linkspoot wist zich niet aan de malaise te ontworstelen en leed maar liefst 21 keer balbezit tegen de Basken. De aanvaller stond daarnaast drie keer buitenspel en verstuurde in totaal slechts tien passes op de helft van de tegenstander. Bale, die sinds 2013 voor de Spaanse grootmacht speelt en nog vastligt tot medio 2022, viert in juli volgend jaar zijn dertigste verjaardag en in het Santiago Bernabéu wordt er inmiddels van uitgegaan dat als hij er dit seizoen niet in slaagt om in de voetsporen van Cristiano Ronaldo te treden, het er ook niet meer van zal komen.

Pérez is daarnaast ontevreden over de afstandelijke en koele houding van de Welshman en verwacht meer inzet van diens kant, al heeft Bale nog wel de tijd om de situatie recht te trekken. In de afgelopen jaren werd hij regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waar hij eerder voor Tottenham Hotspur speelde. Chelsea en, vooral, Manchester United zijn enkele van de clubs die recentelijk nog in verband werden gebracht met de 72-voudig international.