VIDEO - Dodi Lukebakio vergroot sportieve misère van Bayern München

Bayern München incasseerde zaterdag pijnlijk en duur puntenverlies in de Bundesliga tegen Fortuna Düsseldorf. In een enerverende wedstrijd kwam de grootmacht met 3-1 aan de leiding, maar de Congolese Belg Dodi Lukebakio zette het duel naar zijn hand: 3-3. In onderstaande video is een korte samenvatting van de wedstrijd te zien.