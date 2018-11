Sergio Ramos boos: ‘Als dat niet lukt, ben je maar een gemiddeld elftal’

Santiago Solari won zijn eerste vier wedstrijden als trainer van Real Madrid, maar zaterdagmiddag volgde tegen Eibar de eerste nederlaag voor de Argentijnse oefenmeester. De Koninklijke ging op bezoek bij de middenmoter met 3-0 onderuit en aanvoerder Sergio Ramos was na afloop van het duel niet te spreken over de instelling van zijn ploeg.

“We gaan boos naar huis omdat we voor de interlandonderbreking bezig waren aan een goede reeks en daar wat vertrouwen uit hadden geput. Nu behalen we opnieuw een teleurstellend resultaat in een uitwedstrijd en raakt de top verder uit zicht”, reageerde de centrale verdediger via de officiële kanalen van zijn werkgever. Ramos is van mening dat de spelers van Real de fout vooral bij zichzelf moeten zoeken.

“We moeten eens goed naar onszelf kijken, aangezien we niet op het niveau zitten dat we zouden moeten behalen. We speelden met te weinig intensiteit en dat is ook te zien op het scorebord.” Real Madrid staat nu zesde in LaLiga, op vijf punten van koploper Barcelona, al kan Sevilla zondag tegen Real Valladolid nog over de Catalanen heen gaan.

Eibar steeg door zijn eerste overwinning ooit op de grootmacht uit Madrid naar de achtste plaats en heeft nog maar twee punten minder dan Real. Ramos vindt dat de Basken terecht hebben gewonnen: “We mogen niets afdoen aan hun prestatie, we moeten ze feliciteren met een geweldige wedstrijd. Ze hebben optimaal geprofiteerd van hun sterke punten. Na een reeks slechte resultaten is het moraal bij ons niet heel hoog en als je er dan niet in slaagt om mee te gaan in de intensiteit van de tegenstander, blijft er maar een gemiddeld elftal over.”