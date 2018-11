Klaassen: ‘De Jong zou het zomaar goed kunnen doen bij Barcelona’

Davy Klaassen dicht Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong een gouden toekomst toe. De middenvelder van Werder Bremen is erg onder de indruk van de twee jonge Ajacieden, die vrijwel dagelijks met grote Europese clubs in verband worden gebracht. "Het zijn echt fantastische voetballers", zegt voormalig Ajax-aanvoerder Klaassen in onderstaande video.