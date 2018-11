Valverde: ‘Iedereen heeft het over hem, wij hopen gewoon dat hij goed speelt’

Ousmane Dembélé haalde zaterdagavond zijn gram. De aanvaller van Barcelona wordt in Spanje veelvuldig bekritiseerd om zijn onprofessionele gedrag: hij was eerder deze maand zonder opgaaf van reden afwezig bij een training en zou tegen Real Betis (3-4 verlies) pas vlak voor de aftrap zijn verschenen. Zaterdag deed Dembélé tien minuten mee in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid en bezorgde hij zijn ploeg vlak voor tijd een punt (1-1).

Trainer Ernesto Valverde is blij met de invalbeurt van zijn pupil. Hij noemt Dembélé een 'geweldige speler'. "Hij heeft veel kwaliteiten, waaronder scorend vermogen. Als team heb je specialisten in alle facetten van het spel nodig. Onze buitenspelers moeten risico's nemen, enthousiast voetballen en ook de wil tonen om te verdedigen. Dembélé heeft zelfvertrouwen, kan veel doen met beide voeten en biedt ons zekerheid", somt Valverde op.

Het is de oefenmeester niet ontgaan dat de Fransman een van de meest besproken spelers van Barcelona is. "Iedereen heeft het over hem, maar wij hopen gewoon dat hij veel voor ons kan betekenen", zegt hij in de Spaanse pers. "Of hij meer minuten gaat krijgen, hangt af van zijn prestaties op de trainingen. Wij moeten hem helpen om hier te slagen. Vandaag (zaterdag, red.) deed hij het goed en we verwachten nog veel meer van hem, want het is een enorm getalenteerde speler."

De remise in Madrid bestempelt Valverde als een 'normaal resultaat'. Hij zag Atlético ver terugzakken en merkt op dat Barcelona veelvuldig aan de bal was. "Maar Atlético verdedigt zo goed dat het moeilijk is om ruimte te vinden. We hadden de wedstrijd goed onder controle en we kenden weinig problemen, ondanks dat zij scoorden uit een corner. Daardoor werd het tegen de verhoudingen in een gelijkspel. We misten net dat beetje extra en moeten daardoor genoegen nemen met een gelijkspel." Barcelona staat bovenaan in LaLiga, met één punt meer dan Atlético.