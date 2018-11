‘In het begin was het bij Ajax mentaal heel moeilijk voor mij’

Zakaria Labyad maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar Ajax, maar is er in Amsterdam nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. De aanvallende middenvelder kwam vooralsnog zes keer in actie in de Eredivisie namens zijn nieuwe werkgever en wist zaterdagavond met een fraaie goal tegen NAC Breda (0-3 overwinning) weer eens de aandacht op zich gericht.

“Ik heb heel lang op dit moment gewacht. Je traint hier keihard voor en dan is het heel mooi dat je zo’n mooie goal maakt”, reageerde hij na afloop van het duel in gesprek met de NOS. De spelmaker moest het tot nu toe vooral met een paar minuten hier en daar doen en heeft het daar niet altijd even makkelijk mee gehad: “In het begin was het mentaal heel moeilijk voor me, maar ik denk dat dat ook logisch is.”

“Daarna heb ik de knop omgezet en ben ik keihard aan het werk gegaan. Dan is het natuurlijk heerlijk dat ik nu de tweede helft mocht spelen”, vervolgt Labyad, die in de rust in plaats van de geblesseerde Donny van de Beek het veld in kwam, zijn verhaal. Ondanks zijn gebrek aan speeltijd, heeft hij niet het idee dat hij geen volwaardig lid van de selectie is: “De trainer praat met iedereen, zowel met de basisspelers als de wissels.”

“Ik heb echt niet het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde, vanaf dag één kreeg ik het gevoel van de spelers en de trainer dat ik onderdeel was van het team.” Labyad zag zaterdagavond vanaf de bank dat Ajax het in de eerste helft niet altijd even makkelijk had tegen NAC en hij is blij dat hij als invaller beslissend kon zijn: “Het is altijd lekker om de 2-0 te maken, dan zie je ook dat het elftal wat makkelijker gaat voetballen en weet je dat NAC moet gaan komen. Uiteindelijk maken we ook nog de derde en dan is het einde wedstrijd.”