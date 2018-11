Frenkie de Jong: ‘Ik zal het niveau van Johan Cruijff nooit halen’

Frenkie de Jong heeft een mooie week achter de rug. Nadat de middenvelder van Ajax met het Nederlands elftal groepswinnaar werd in de Nations League, volgde zaterdag een 0-3 overwinning op NAC Breda in de Eredivisie. De Telegraaf en de Daily Mirror vergeleken De Jong deze week met Johan Cruijff, maar daar kan hij zelf weinig mee.

Dat hij werd geprezen in de media, verbaast De Jong niets. "Je weet dat die verhalen komen. Het is al vaker zo geweest. Nu was het weer even heel extreem. Ik probeer mij er niet te veel van aan te trekken en focussen op wat je moet doen", verklaart hij in gesprek met De Telegraaf. De vergelijking met Cruijff heeft hij ook meegekregen. "Mooi om te horen natuurlijk, maar ik ben echt verre van het niveau van Cruijff. En ik zal het ook nooit worden. Daar maak ik mij geen illusies over."

Over de wedstrijd tegen NAC is De Jong gematigd positief. Het duurde weliswaar veertig minuten voordat Ajax de score opende, maar volgens De Jong had NAC geen 'echte' kansen om zijn ploeg pijn te doen. "Het was geen heel lastige wedstrijd, denk ik", vat hij samen. "Een goede overwinning. Niet spectaculair, maar gewoon goed. NAC speelde heel compact, veel op de eigen helft. Het was af en toe lastig om erdoorheen te komen, maar aan de andere kant kwamen zij natuurlijk ook niet op onze helft. Zij stichtten weinig gevaar. Daar kun je voor kiezen."