Crisis in München: ‘Wat er vandaag gebeurde, is onacceptabel’

De crisis bij Bayern München houdt aan. Der Rekordmeister gaf zaterdag een 3-1 voorsprong uit handen tegen Fortuna Düsseldorf en staat vijfde in de Bundesliga, met een achterstand van negen punten op koploper Borussia Dortmund. Het was echter niet de laatste wedstrijd met Niko Kovac aan het roer, verzekert voorzitter Uli Hoeness.

De preses spreekt van een 'zware dag' voor Bayern. "We kunnen absoluut niet tevreden zijn met dit resultaat. We moeten hier intern over praten", benadrukt Hoeness, die niet vooruit wil lopen op mogelijke conclusies. De positie van Kovac was direct na de wedstrijd nog geen onderwerp van gesprek. "We hebben besloten er rustig een nachtje over te slapen. Dinsdag staat een zware wedstrijd voor de boeg (tegen Benfica, red.) en daarna moeten we analyseren waar we eigenlijk echt staan."

"Het is belangrijk dat we kalm blijven, al is dat heel moeilijk. We moeten ons dinsdag kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League en daarna gaan we bekijken hoe we verdergaan. Want wat er vandaag gebeurde, is onacceptabel", aldus Hoeness in gesprek met Goal. Dat klinkt alsof Kovac weinig vertrouwen geniet, maar daar is Hoeness het niet mee eens. "Dat kun je niet zo stellen. Tegen Benfica is Niko Kovac zeker onze trainer."

Hoeness ging na de wedstrijd samen met directeur Karl-Heinz Rummenigge in de kleedkamer. Wat er daar precies gezegd is, wil Hoeness binnenskamers houden. "Maar we waren niet in de kleedkamer om het team te vragen naar de trainer. We gaan de komende dagen wel gebruiken om erachter te komen waarom we zo slecht en ongeïnspireerd voetballen. Dat is nu ons probleem." Kovac zelf baalt van de gemiste kansen en de manier waarop Bayern verdedigde bij de tegendoelpunten. "Als je zo verdedigt, maakt het niet uit of je tegen een promovendus of een Champions League-ploeg speelt", treurt de trainer.