‘Ik weet dat PSV mij in de gaten houdt, want ik heb veelvuldig contact met ze’

Sam Lammers kon zaterdagavond geen rol van betekenis spelen in de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen (3-0). De spits, door de Eindhovenaren verhuurd aan de Friezen, baalt van het wedstrijdverloop: in zijn ogen begon Heerenveen niet slecht in het Philips Stadion, maar kantelde de rode kaart van Morten Thorsby in de 37ste minuut de wedstrijd.

Op het moment van de rode kaart stond PSV al met 1-0 voor, maar volgens Lammers stond Heerenveen in de eerste helft op enkele momenten na 'goed compact'. Na de 2-0 van Luuk de Jong, in het begin van de tweede helft, was het echter 'alleen nog maar wachten op het laatste fluitsignaal'. Het was voor Lammers evenwel bijzonder om terug te keren in Eindhoven. "Het is leuk om iedereen weer te zien", vertelt hij aan FOX Sports.

De 21-jarige aanvaller speelde twaalf competitieduels voor PSV, waarin hij tweemaal scoorde. Bovendien kwam hij in 63 optredens voor Jong PSV tot 30 doelpunten..Bij Heerenveen staat de teller op zes goals in dertien duels. "Ik weet dat PSV mij in de gaten houdt, want ik heb veelvuldig contact met ze. Ik ben hard aan het werk in Heerenveen, maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat ik in Eindhoven eerste spits word."

Trainer Jan Olde Riekerink van Heerenveen erkent dat zijn ploeg geen vuist kon maken. "Met elf tegen elf is het al moeilijk tegen PSV, laat staan met tien tegen elf'", verzucht hij. De focus wordt nu verlegd naar het duel met Fortuna Sittard, waarin Heerenveen de eerste thuiszege van het seizoen wil boeken. Dat het nog niet is gelukt om te winnen in het Abe Lenstra Stadion, noemt Riekerink 'vervelend'. "Het is gewoon iets dat je je publiek wil geven, volgende week is daar een mooi moment voor."