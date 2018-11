Van Bommel: ‘Je ziet het op het scherm, ik houd mijn handen op mijn hoofd’

PSV won zaterdagavond probleemloos in eigen huis van sc Heerenveen. De Friezen, die al in de eerste helft met tien man kwamen te staan, werden met 3-0 verslagen, door doelpunten van Hirving Lozano (tweemaal) en Luuk de Jong. De fenomenale omhaal van de spits zorgde bij trainer Mark van Bommel voor verbazing.

“Je ziet het ook op het scherm, ik houd mijn handen op mijn hoofd. Op zo'n moment zie je dat dat de enige manier is waarop de bal er in kan. Als Luuk het dan doet en hij gaat er ook echt in, dan is dat gewoon genieten”, zegt Van Bommel in gesprek met FOX Sports. “Luuk is echt ontzettend belangrijk voor ons. Hij is een echte spits, je kan hem door de lucht aanspelen, hij kan een bal vasthouden.”

“Daarnaast is het een echte teamspeler en kan hij zomaar tachtig meter terug sprinten om een bal voor de achterlijn weg te schieten. Dat is zijn karakter en dat is goed voor de ploeg. Daarom heb ik hem al meerdere keren de complimenten gegeven”, vervolgt de oefenmeester, die van mening was dat zijn ploeg vaker had kunnen scoren tegen Heerenveen. “Maar met deze uitslag ben ik ook blij.”

“Vooral na de rode kaart van Heerenveen waren we even wat slordig. In het eerste deel vond ik ons niet goed. Gelukkig hebben we ons prima hersteld”, besluit Van Bommel. Zijn ploeg is nog foutloos in de Eredivisie en neemt het komende woensdag op tegen Barcelona in de Champions League. Na het treffen met de Catalanen, wacht zondag in De Kuip de uitwedstrijd tegen Feyenoord.