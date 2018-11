‘Als we heel eerlijk zijn, zal het iets beter moeten om terug te keren bij Ajax’

NAC Breda ging zaterdagavond in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Ajax. De Parel van het Zuiden wist bijna de hele eerste helft het doel schoon te houden, maar moest vlak voor rust een tegentreffer incasseren. “We gaven helemaal niks weg in de eerste helft, behalve die corner”, zegt NAC-trainer Mitchell van der Gaag in gesprek met FOX Sports.

“Dan is het heel erg zuur dat juist die er dan in gaat, zonder dat zij echt een kans tegen ons hebben gecreërd. We hebben het als team in de eerste helft gewoon goed gedaan”, stelt de oefenmeester. De openingstreffer ging via debutant Jethro Mashart tegen de touwen. "Ik heb geen moment getwijfeld om die jongen op te stellen. We hebben echt wel gezien dat hij kwaliteit heeft. En dat doelpunt, ach ja. Daar word je een grote jongen van. Dat kan gebeuren.”

Voor Benjamin van Leer was het een bijzondere wedstrijd, aangezien Ajax hem verhuurt aan NAC Breda. “Als we heel eerlijk zijn, zal het wel iets beter moeten om terug te keren bij Ajax. Een carrière bestaat helaas niet alleen maar uit hoogtepunten. Je hebt ook mindere periodes. Ik wil niet zeggen dat dit een mindere periode is, maar ik heb weleens beter gespeeld en naar dat niveau moet ik toe. Daar werk ik keihard voor, dat is het enige dat ik erover kan zeggen”, zegt Van Leer in gesprek met Voetbal International.

“Ik heb gewoon van ze verloren en daar baal ik van. Het (weerzien met oud-teamgenoten, red.) geeft iets extra's, maar groter dan dat wil ik het niet maken. Je gaat altijd de wedstrijd in om punten te pakken en dat is niet gebeurd. Dan baal je. Of dat nou tegen Ajax is of tegen een andere club”, aldus de doelman, die het naar zijn zin heeft in Breda. “Tuurlijk merk je verschil, maar dat is logisch. Je hebt het over een ploeg die een hele goede positie heeft in de groepsfase van de Champions League en die uit bij Bayern gelijkspeelt. Wij staan laatste in de Eredivisie."