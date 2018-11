De Jong knipoogt na wereldgoal: ‘Messi gaat wel bang worden, denk ik’

PSV won zaterdagavond zonder problemen van sc Heerenveen. Hoogtepunt in het met 3-0 gewonnen thuisduel was de fenomenale treffer van Luuk de Jong, die doel trof met een omhaal. “Hier ga ik wel even een kopietje van maken en thuis bewaren”, zegt de aanvoerder van PSV in gesprek met FOX Sports.

“Ik zag de bal komen en dacht: ik kan niet meer koppen, dus dan moet ik proberen 'm achter me pakken. Het was bewust en hij valt ook heerlijk binnen”, stelt De Jong. “Ik heb het vroeger heel wat geoefend en nu zie je dat het zijn vruchten afwerpt. Het is ook haast niet te verdedigen, omdat je de bal achter je krijgt en een verdediger tussen de goal en mij gaat staan.”

Komende woensdag staat PSV in de Champions League tegenover het Barcelona van Lionel Messi. “Die gaat wel bang worden ervan, denk ik”, lacht de spits. Naast De Jong was Hirving Lozano zaterdagavond twee keer trefzeker. Door de 3-0 zege op sc Heerenveen blijft PSV voorlopig nog foutloos in de Eredivisie. De Eindhovenaren voeren de ranglijst aan met 39 punten uit 13 wedstrijden.