Tévez: ‘We zijn niet in staat om te spelen, maar worden verplicht’

Het lijkt erop dat de return van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors ‘gewoon’ doorgaat. Verschillende spelers van Boca Juniors raakten gewond bij een ‘aanval’, maar toch lijken de voorbereidingen op de warming-up te zijn begonnen. Carlos Tévez vertelt in gesprek met verschillende Argentijnse media dat Boca gedwongen wordt om de wedstrijd te spelen.

Na de gebeurtenissen rond de aankomst van de spelersbus bij El Monumental, heeft er crisisberaad plaatsgevonden tussen beide clubs, de CONMEBOL en de FIFA. Wegens de belangen en de veiligheid in het stadion zou men hebben besloten dat beide ploegen moeten spelen, ondanks dat River Plate had aangegeven het standpunt van Boca Juniors om niet te spelen te zullen volgen. “We zijn niet in staat om te spelen, maar worden verplicht”, zegt Tévez.

Tévez zegt verrast te zijn door de agressie rond de spelersbus van Boca Juniors. “We zijn een beetje verbaasd door de beslissing dat we moeten spelen. Veel jongens hadden moeite met ademhalen, er is heel veel gebeurd”, stelt de aanvaller. In 2015 werd er tijdens de Superclásico door een fan van Boca pepperspray in de spelerstunnel gespoten, wat problemen opleverde voor de spelers van River Plate. “Ik heb dat gezien op televisie en hoorde dat spelers van Boca toen naar die van River toegingen om te vragen hoe het ging.”

“Dat is vandaag niet gebeurd, zij hebben geen interesse getoond”, aldus Tévez. Fernando Gago sluit zich bij zijn ploeggenoot aan en vertelt dat de aanval voor verschillende problemen zorgde bij de spelers. “Ik had last van een allergische reactie, andere jongens hadden problemen met hun ademhaling. Het is onmogelijk om te spelen.”