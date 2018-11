Verguisde Dembélé haalt gram in kraker tegen Atlético Madrid

De topper in LaLiga tussen Atlético Madrid en Barcelona heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Na een doelpunt van Diego Costa leek Atlético Madrid de kraker in het Estadio Wanda Metropolitano in zijn voordeel te beslissen, maar de alom bekritiseerde Ousmane Dembélé bezorgde de Catalanen in de laatste minuut van de officiële speeltijd toch nog een punt: 1-1. Barcelona behoudt zijn voorsprong van één punt op Atlético Madrid en blijft daardoor koploper in Spanje. Sevilla kan de koppositie later dit weekeinde wel overnemen.

De eerste helft hield absoluut niet over. Atlético Madrid, met voormalig PSV-verdediger Santiago Arias in de basis, liet het initiatief aan Barcelona, maar de koploper wist zich geen raad met het vele balbezit. Op slag van rust schoot Lionel Messi uit een vrije trap hoog over het doel van Jan Oblak, terwijl Marc-André ter Stegen aan de overzijde voorkwam dat onorthodox uitverdedigen van Gerard Piqué Barcelona fataal werd. Smet op een teleurstellende eerste helft voor Barcelona was het geblesseerd uitvallen van Sergi Roberto, luttele minuten voor rust.

Na de onderbreking veranderde het spelbeeld nauwelijks. Barcelona zocht plichtmatig naar een opening in de defensie van Atlético Madrid, maar ontbeerde simpelweg creativiteit. De thuisploeg maakte in aanvallend een nog poverdere indruk. Toch dook het elftal van Diego Simeone rond het uur gevaarlijk op voor het doel van Ter Stegen: na een knappe actie over rechterflank van Antoine Griezmann kwam Diego Costa een teenlengte tekort om de bal binnen te lopen.

Een kwartier voor tijd meende Atlético Madrid recht te hebben op een strafschop. Arturo Vidal kreeg de bal in het strafschopgebied van Barcelona overduidelijk op de hand, maar scheidsrechter Jesús Gil Manzano weigerde het leder op de stip te leggen. Het was een fase waarin Atlético Madrid toesloeg, want Diego Costa opende dertien minuten voor tijd de score uit een hoekschop van Griezmann. Voldoende voor de zege was het echter niet voor de thuisploeg. Invaller Dembélé werd in de laatste minuut van de officiële speeltijd namelijk vrijgespeeld door Messi en tekende vervolgens voor de gelijkmaker.