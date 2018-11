Fenomenale omhaal De Jong kroon op simpele overwinning PSV

PSV is er ook in geslaagd om zijn dertiende competitiewedstrijd van het seizoen te winnen. De Eindhovenaren waren in eigen stadion met 3-0 te sterk voor sc Heerenveen, dat al in de eerste helft met tien man kwam te staan. Hoogtepunt in de wedstrijd was het tweede doelpunt, dat Luuk de Jong met een fenomenale omhaal op het scorebord bracht. Door de overwinning gaat PSV nog altijd aan kop in de Eredivisie, met 39 punten uit dertien wedstrijden.

Voor PSV wacht een betrekkelijk zware week. Na het thuisduel met Heerenveen, staan wedstrijden tegen Barcelona en Feyenoord op het programma. De Eindhovenaren kenden in het treffen met de Friezen een uitstekende start, want na elf minuten werd de openingstreffer al op het scorebord gebracht. Steven Bergwijn vond na een fraaie actie Hirving Lozano, die Sherel Floranus aftroefde in het strafschopgebied. Via Gastón Pereiro had de marge al spoedig verdubbeld kunnen worden, maar de Uruguayaan zag zijn poging tegen de paal gaan.

De situatie werd voor PSV nog comfortabeler toen Heerenveen voor rust met tien man kwam te staan. Morten Thorsby kreeg een rode kaart nadat hij de doorgebroken Hirving Lozano naar de grond werkte, al moest de VAR eraan te pas komen. Toch deed het tiental van de Friezen via Sam Lammers nog van zich spreken in het slot van de eerste helft. Na rust was al vrij snel duidelijk dat er weinig meer te halen viel voor Heerenveen. Nadat een aantal gevaarlijke momenten nog geen doelpunten hadden opgeleverd, maakte De Jong aan alle onzekerheid een einde.

De spits zorgde op een werkelijk fenomenale wijze voor de tweede treffer van de avond, door Heerenveen-doelman Warner Hahn te verschalken met een omhaal. Niet lang daarna fungeerde de spits als aangever bij de derde PSV-treffer van de avond, toen hij Lozano in staat stelde om zijn tweede van de avond tegen de touwen te schieten. Direct na de 3-0 leek PSV de score verder uit te breiden via de Jong. De spits maakte voorafgaand aan de treffer echter hands, waardoor de 4-0 geannuleerd werd.

In het slot van de wedstrijd nam PSV wat gas terug. Trainer Mark van Bommel haalde Lozano en Bergwijn naar de kant, waarschijnlijk met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. PSV ontvangt de Catalanen komende woensdag in eigen stadion. Na het treffen met Barcelona wacht voor de Eindhovenaren de uitwedstrijd tegen Feyenoord, die zondag in De Kuip wordt afgewerkt.