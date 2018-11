AS Monaco boekt tegen laagvlieger eindelijk eerste zege onder Henry

AS Monaco heeft zaterdagavond eindelijk zijn eerste zege geboekt onder leiding van Thierry Henry. De Monegasken wisten de uitwedstrijd tegen SM Caen met 0-1 te winnen, dankzij een doelpunt van Radamel Falcao in de tweede helft. Het betekent voor AS Monaco pas de tweede zege van het seizoen en de eerste overwinning sinds 11 augustus.

Met SM Caen trof AS Monaco ook een ploeg die zich aan de onderkant van de Ligue 1 bevindt. De Monegasken deelden voorafgaand aan het uitduel de laatste plaats met Guingamp, terwijl de opponent twee plaatsen hoger stond met vijf punten meer. In de beginfase kreeg de thuisploeg via Claudio Beauvue al snel een mogelijkheid om aan de leiding te komen. Monaco overleefde het eerste kwartier en kwam gaandeweg beter in de wedstrijd, wat resulteerde in kansen voor Sofiane Diop.

De toeschouwers in het Stade Michel d'Ornano moesten tot na de rust wachten op doelpunten. Na tien minuten in de eerste helft mocht Falcao aanleggen vanuit een vrije trap. De Colombiaan liftte de bal over de muur en bezorgde Monaco de felbegeerde voorsprong. Via Aleksandr Golovin, Falcao en Youri Tielemans kregen de bezoekers nog mogelijkheden om de marge te vergroten, maar in de stand kwam uiteindelijk geen verandering meer.