‘Ajax gaat nonchalant tikken, dan mag er een tikkie uitgedeeld worden’

Ajax won zaterdagavond met 0-3 bij NAC Breda en boekte zo zijn elfde zege in dertien competitieduels. De Amsterdammers speelden een matige eerste helft, maar werden op slag van rust in het zadel geholpen door een eigen doelpunt van Jethro Mashart. Na de onderbreking brachten Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar Ajax tot grote tevredenheid van trainer Erik ten Hag in veilige haven.

"Je had liever met 5-0 gewonnen, maar je moet je zegeningen tellen als je bij NAC met 3-0 wint en zakelijk en goed hebt gespeeld. Dan moet je tevreden zijn", vertelt de oefenmeester van Ajax na afloop voor de camera van FOX Sports. Ten Hag was niet verrast door het defensieve spel van de thuisploeg. "NAC had al aangekondigd dat ze de ruimtes klein zouden houden en aan de opstelling zag je ook dat ze compact gingen spelen op de counter wilde loeren."

Ajax kwam in het Rat Verlegh Stadion vijf minuten voor rust op voorsprong doordat Mashart de bal vanuit een hoekschop in eigen doel werkte. "Ik denk dat we dat hebben afgedwongen. Natuurlijk is het een eigen goal, maar we spelen daar wel op met ingestudeerde corners", vervolgt Ten Hag. Hakim Ziyech ontbrak vanwege een knieblessure bij Ajax, waardoor David Neres vanaf rechts startte. Het optreden van de Braziliaan kan Ten Hag bekoren. "We weten hoe goed hij kan voetballen vanuit verschillende posities. Ik denk dat hij het prima heeft gedaan met veel beweging en dreiging. Hij had alleen wat pech in de afronding."

Domper op de zege voor Ajax was het geblesseerd uitvallen van Van de Beek in de rust. De middenvelder liep aan het einde van de eerste helft strompelend over het veld en moest uiteindelijk afhaken. Ten Hag heeft goede hoop dat hij dinsdagavond in het cruciale Champions League-duel met AEK Athene gewoon kan beschikken over de middenvelder. "Ik denk dat het wel meevalt. Het was uit voorzorg, al moeten we altijd even afwachten."

Bij NAC is de teleurstelling groot na de negende competitienederlaag van het seizoen. Mitchell te Vrede baalt van de manier waarop de hekkensluiter in de tweede helft over zich heen liet lopen. "Op een gegeven moment gaat Ajax wat nonchalant tikken, ja, dan mag er wel eens een tikkie uitgedeeld worden. Maar het was niet over de grens", vertelt de aanvalsleider van NAC, die zelf twee goede mogelijkheden onbenut liet. "Als het meezit, maken we nog een goaltje. We hebben het aardig gedaan. Voorin heb ik aardig wat duels uitgevochten, gewonnen ook. Ik heb mijnn best gedaan voor het team."