Mourinho verbitterd: ‘Je kunt de natuur van bepaalde spelers niet veranderen’

Manchester United stelde zaterdagmiddag op eigen veld teleur tegen Crystal Palace. Het elftal van José Mourinho speelde een matige wedstrijd en moest uiteindelijk genoegen nemen met doelpuntloos gelijkspel. De Portugese manager is na afloop bijzonder kritisch op het optreden van zijn manschappen.

Het betekende voor Manchester United het tweede puntverlies op rij, nadat voor de interlandperiode met 3-1 was verloren van koploper Manchester City. "Het was een wedstrijd die we moesten winnen gezien het drukke programma tot eind december, met acht wedstrijden. Er werd voor mijn gevoel niet met het hart gespeeld", wordt Mourinho geciteerd door diverse Engelse media.

"We moeten met het hoofd en het hart spelen. Vandaag is er onvoldoende met het hart gespeeld. Er was geen intensiteit en geen passie", vervolgt de oefenmeester. Door het puntverlies is Manchester United op de ranglijst achterhaald door Everton en staat het nu zevende. De achterstand op Manchester City bedraagt na dertien speelrondes liefst veertien punten; nummer vier Chelsea heeft zeven punten meer.

Volgens Mourinho is het niet eenvoudig om de huidige problemen van Manchester United op te lossen. "Je kunt de natuur van bepaalde spelers niet drastisch veranderen. Wat een oplossing kan zijn, is dat ik bepaalde keuzes maak met het hart. Het probleem dat dan echter kan ontstaan, is dat ik het mezelf kwalijk neem dat er onvoldoende kwaliteit op het veld staat", besluit the Special One.