Labyad scoort schitterend bij zege Ajax; Van de Beek valt uit

Ajax heeft zaterdagavond zijn elfde competitiezege in dertien duels geboekt. Het elftal van trainer Erik ten Hag won mede dankzij een schitterende treffer van Zakaria Labyad betrekkelijk eenvoudig op bezoek bij NAC Breda: 0-3. Door de overwinning bedraagt de achterstand op PSV nu nog maar twee punten, al komt de koploper uit Eindhoven later op de dag nog in actie tegen sc Heerenveen. Domper op de zege voor Ajax was het geblesseerd uitvallen van Donny van de Beek in de rust.

Ajax moest het in het Rat Verlegh Stadion stellen zonder Hakim Ziyech. De Marokkaans international liep tijdens de interlandperiode een lichte knieblessure op en werd in de basiself vervangen door David Neres. Het gemis van Ziyech deed zich voelen voor Ajax. De Amsterdammers waren weliswaar vanaf het beginsignaal de bovenliggende partij, maar wisten een bijzonder defensief ingesteld NAC nauwelijks in de problemen te brengen. Ajax nam het doel van Benjamin van Leer in de eerste helft zelfs geen enkele keer onder vuur.

Toch kon de formatie van Ten Hag met een voorsprong aan de thee. Een hoekschop van Lasse Schöne werd vijf minuten voor rust door iedereen gemist, waarna debutant Jethro Mashart de bal bij de tweede paal ongelukkig in eigen doel liep: 0-1. Ajax kwam overigens niet zonder kleerscheuren uit de eerste helft: Van de Beek liep in de slotfase strompelend over het veld en moest zich in de rust met ogenschijnlijk een knieblessure laten vervangen door Labyad.

NAC begon brutaal aan de tweede helft. Gianluca Nijholt werd kort na de onderbreking bediend door Mitchell te Vrede, waarna de middenvelder van afstand André Onana tot een redding dwong. Die mogelijkheid bleek Ajax wakker te schudden. Nadat Neres eerst op de paal had geschoten en de rebound die volgde om zeep was geholpen door Kasper Dolberg, tekende Labyad negen minuten na rust voor de 0-2. De invaller liet Van Leer kansloos met een werkelijk schitterende volley, nadat Neres de bal met het hoofd had teruggelegd.

Daarmee was het verzet van NAC wel gebroken. Ajax ging beter voetballen en was twintig minuten voor tijd dicht bij een derde treffer. Labyad bracht de bal vanaf de rechterflank in de doelmond van de thuisploeg, waarna Dolberg van dichtbij op Van Leer stuitte. Aan de overzijde miste Te Vrede twee goede kansen, maar de zege kwam geen enkel moment meer in gevaar voor Ajax, dat zelf in de blessuretijd via Klaas-Jan Huntelaar nog eens scoorde. De Amsterdammers kunnen zodoende met vertrouwen toewerken naar de cruciale Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tegen AEK Athene, al is het nu de vraag of Ten Hag dan kan beschikken over Van de Beek. Ziyech is in Griekenland vrijwel zeker niet van de partij.