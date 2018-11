Chelsea lijdt eerste competitienederlaag tegen oppermachtig Tottenham

Chelsea heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden op bezoek bij Tottenham Hotspur. De ploeg van manager Mauricio Pochettino was oppermachtig, won afgetekend met 3-1 en passeert the Blues zo op de ranglijst van de Premier League. Dele Alli, Harry Kane, Heung-min Son en Olivier Giroud verzorgden de doelpunten in de Londense derby.

Voorafgaand aan het treffen op Wembley had Chelsea nog geen wedstrijd verloren in de Premier League. Concurrenten Manchester City en Liverpool wisten eerder op de dag al te winnen. Tottenham Hotspur zou de stadgenoot bij een zege passeren op de ranglijst en begon uitstekend aan het duel. De thuisploeg beloonde zichzelf na acht minuten spelen voor een sterke beginfase met de openingstreffer. Een vrije trap van Christian Eriksen werd door Alli met het hoofd gepromoveerd tot doelpunt.

Tottenham Hotspur bleef na het eerste doelpunt doorgaan en kreeg via Son tot twee keer toe de mogelijkheid om de score uit te breiden, maar de Zuid-Koreaan had het vizier in de eerste helft niet op scherp. Toch wist de thuisploeg al snel de marge te verdubbelen. Kane ontving de bal op de helft van Chelsea, kreeg de ruimte om weg te draaien en schoot van afstand raak: 2-0. The Blues mochten van geluk spreken dat de marge niet voor rust nog groeide. Juan Foyth en Son lieten na om in de eerste helft nog voor de 3-0 te zorgen.

De enige keer dat Chelsea in de eerste helft van zich deed spreken, was toen Eden Hazard in het strafschopgebied ten val werd gebracht door Foyth. Na rust maakte Son een einde aan de aspiraties van Chelsea op Wembley. De Zuid-Koreaan bekroonde een geweldige actie met de derde Spurs-treffer van de avond. Via Kane en Alli kreeg Tottenham nog grote kansen om de score uit te breiden, maar al met al was men nog genadig voor Chelsea. Vijf minuten voor tijd kopte Giroud nog een eretreffer binnen, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde.