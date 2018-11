ADO Den Haag toont aan de hand van El Khayati veerkracht en wint in Zwolle

Na een matige periode is ADO Den Haag er weer eens in geslaagd om een wedstrijd te winnen. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk kwam op bezoek bij PEC Zwolle tot twee keer toe terug van een achterstand en won uiteindelijk met 2-3. Grote man aan de zijde van de club uit de Hofstad was andermaal Abdenasser El Khayati, die voor twee doelpunten en een assist zorgde.

ADO Den Haag wist de laatste vijf wedstrijden op rij niet te winnen en is daardoor gezakt naar de onderkant van de middenmoot van de Eredivisie. PEC Zwolle bevindt zich in hetzelfde deel van de ranglijst en kent tot dusver een moeizaam seizoen. De Zwollenaren gingen in eigen huis sterk van start. Nadat Vito van Crooij nog een mogelijkheid had laten liggen, was het al na zes minuten raak. Thomas Lam kopte een hoekschop tegen de touwen en bracht PEC op voorsprong. De ploeg van trainer John van ’t Schip bracht de gasten tien minuten later terug in de wedstrijd.

Kenneth Paal hield Sheraldo Becker vast in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Siemen Mulder de bal op de stip legde. Abdenasser El Khayati schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen. Amper een minuut later stond PEC alweer op voorsprong. Een miscommunicatie tussen Aaron Meijers en ADO-doelman Robert Zwinkels bood Clint Leemans een niet te missen kans: 2-1. El Khayati zorgde zes minuten later met een schot in de verre hoek andermaal voor de gelijkmaker.

Voor rust kreeg PEC via Van Crooij en Lam nog mogelijkheden om voor de derde keer op voorsprong te komen. De tweede helft was een stuk minder spectaculair en de toeschouwers in Zwolle moesten tot een kwartier voor tijd wachten op de eerste kans. El Khayati stelde Mickey van der Hart op de proef. Uit de daaropvolgende hoekschop leverde een kopbal van Danny Bakker minder gevaar op. In de laatste tien minuten kreeg het duel in Zwolle toch nog een winnaar. Op aangeven van El Khayati bepaalde Nick Kuipers de eindstand op 2-3.