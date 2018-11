Finale Copa Libertadores ruim twee uur uitgesteld na bekogeling spelersbus

De aanloop naar de return van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors verloopt behoorlijk tumultueus. De spelers van Boca Juniors zouden volgens verschillende Argentijnse media in aanraking zijn gekomen met traangas op weg naar het stadion. Verschillende spelers hebben bij hun aankomst in El Monumental moeten overgeven in de kleedkamer. De aftrap is ruim twee uur uitgesteld en staat nu gepland voor 23.15 uur Nederlandse tijd, zo communiceert de CONMEBOL.

Het is nog onduidelijk hoe de spelers van Boca in aanraking zijn gekomen met traangas. Op beelden is te zien dat de bus bij aankomst van het stadion van aartsrivaal River Plate bekogeld wordt met verschillende voorwerpen. Volgens een lezing is er daarbij ook traangas gegooid, als vergelding voor de actie van Boca-supporters in 2015. Destijds werd er pepperspray in de spelerstunnel gespoten, waarna de spelers van River Plate last kregen van de ogen.

Carlos Tevez showing the effects of the pepper spray after getting off the bus, Nahitan Nández furious as the Boca players cover their faces pic.twitter.com/EBDJVsWEvb — Peter Coates (@golazoargentino) November 24, 2018

Het duel werd destijds gestaakt, waarna Boca Juniors uit de Copa Libertadores werd gezet. Volgens een andere lezing is het traangas door de politie gebruikt om de weg vrij te maken voor de bus van Boca Juniors. Op die manier zouden de spelers in aanraking zijn gekomen met het traangas. Op beelden is te zien hoe Carlos Tévez ondersteund moet worden bij de aankomst in El Monumental. Boca Juniors heeft aan de CONMEBOL gevraagd of medici kunnen controleren of de spelers in staat zijn om te spelen. De aftrap wordt om die reden in ieder geval uitgesteld.

Het is überhaupt de vraag of de wedstrijd doorgaat. Drie spelers zouden naar het ziekenhuis gebracht zijn. Pablo Pérez heeft naar verluidt glas in zijn oog gekregen en ook andere spelers hebben snijwonden van het glas. Er wordt gesproken dat de return van de finale nu afgelast zal worden en doordeweeks ingehaald wordt, achter gesloten deuren.