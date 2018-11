Besiktas heeft Nederlanders niet nodig; VAR grijpt twee keer in

Besiktas heeft goede zaken gedaan in de dertiende speelronde van de Süper Lig. Het team van Senol Günes had zaterdag geen kind aan directe ‘concurrent’ Ankaragücü en boekte een 1-4 overwinning in de hoofdstad. Besiktas staat nu met 21 punten op de vijfde plaats en heeft zes punten minder dan koploper Medipol Basaksehir.

Günes kon niet beschikken over Jeremain Lens en Ryan Babel, want de Nederlanders ontbraken wegens blessureleed in de selectie. De eerste grote kans was voor Adem Ljajic, die met een vrije trap van afstand de lat raakte. Even later, in minuut zeventien, was het alsnog raak voor de bezoekers uit Istanbul: Domagoj Vida kopte raak uit een vrije trap van Ricardo Quaresma. Die treffer werd vanwege buitenspel echter afgekeurd door de VAR.

Besiktas ging niet bij de pakken neerzitten en opende na 22 minuten alsnog de score: Ljajic haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en vond de korte hoek. Mustafa Pektemek schoof later de 0-2 tegen de touwen en Güven Yalcin gooide het duel in het slot door de bal na een steekpass van Ljajic over de uitkomende Korcan Celikay te chippen. Ankaragücü leek na een uur iets terug in het eigen Osmanli Stadion.

Thievy Bifouma verschalkte Loris Karius na voorbereidend werk van Kubilay Kanatsizkus. Besiktas beklaagde zich na die treffer bij de scheidsrechter omdat er een overtreding zou zijn gemaakt op Güven en de VAR was het met Besiktas eens, want de treffer werd afgekeurd. Er zouden hierna nog twee treffers vallen: Moestafa El Kabir redde de eer voor Ankaragücü, waarna Oguzhan Özyakup de eindstand bepaalde op 1-4.