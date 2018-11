Bas Dost schittert met twee doelpunten en assist bij debuut van Keizer

Marcel Keizer is zijn avontuur bij Sporting Portugal met een overwinning gestart. Os Leões boekten zaterdag in de Taça de Portugal een 1-4 overwinning op Lusitano, een club die uitkomt op het derde niveau van Portugal. Bas Dost was met twee doelpunten en een assist de grote man aan de kant van Sporting.

De Nederlander opende drie minuten voor rust met een intikker de score en na 71 minuten zette hij de 1-3 op het scorebord. Na een voorzet vanaf de linkerflank volleerde de voormalig international van het Nederlands elftal de bal met de binnenkant van zijn voet binnen.

Dost had eerder de assist bij de 1-2 van Bruno Fernandes verzorgd en Diogo Braz had de gelijkmaker voor zijn rekening genomen namens Lusitano. Na 72 minuten bepaalde Abdoulay Diaby de eindstand op 1-4. Dost deed 90 minuten mee en Nemanja Gudelj werd na 85 minuten vervangen.