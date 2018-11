Manchester United stelt wederom teleur; prachtdebuut voor Ranieri

Manchester United heeft voor de zevende keer dit seizoen averij opgelopen in de Premier League. The Red Devils wisten de weg naar het doel zaterdag niet te vinden tegen Crystal Palace (0-0) en staan nu met 21 punten op de zevende plaats. Everton boekte een minimale zege op Cardiff City (1-0), terwijl het Fulham van de debuterende manager Claudio Ranieri en Southampton er een spektakelstuk van maakten op Craven Cottage: 3-2.

Manchester United - Crystal Palace 0-0

Manchester United begon gretig aan de wedstrijd in het eigen Old Trafford, maar creëerde geen honderdprocentkansen. Crystal Palace mocht al gauw een mondje meepraten en was na 21 minuten dicht bij de 0-1: Wilfried Zaha mikte naast. Even later liet Patrick van Aanholt een goede kans onbenut. Aan de andere kant werd Wayne Hennessey op de proef gesteld door Jesse Lingard en Anthony Martial, maar het bleef 0-0. In de tweede helft wist Manchester United het verschil evenmin te maken en na 64 minuten moest David de Gea ingrijpen op kansen van Cheikhou Kouyaté en Van Aanholt. Onder anderen Andros Townsend en Martial toonden hierna dreiging, maar er zou geen treffer meer vallen in Manchester.

Everton – Cardiff City 1-0

Cardiff City pakte in zijn voorgaande vijf uitduels dit seizoen pas één punt, maar Everton had het niet eenvoudig tegen de club uit Wales. The Toffees domineerden de wedstrijd weliswaar, maar kwamen in de eerste helft nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Na een uur voetballen wist Everton de wedstrijd toch open te breken. Theo Walcott stuitte na een lange rush op doelman Neil Etheridge, waarna de rebound een prooi was voor Gylfi Sigurdsson. Victor Camarasa dwong Jordan Pickford daarna van afstand tot een redding, maar een aanvallend onmachtig Cardiff wist Everton uiteindelijk niet meer van de zege te houden.

Brighton & Hove Albion - Leicester City 1-1

In de eerste tien minuten werden er eigenlijk geen kansen gecreëerd. Na twaalf minuten moest Kasper Schmeichel opeens handelend optreden op een schot van Beram Kayal; de doelman voorkwam daarmee de 1-0 ni het AMEX Stadium. Na een kwartier was hij echter kansloos op een kopbal van Glenn Murray uit een hoekschop. Leicester moest na 28 minuten ook nog met tien man verder doordat James Maddison zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Brighton, met Davy Pröpper in de basis en Jürgen Locadia op de bank, kon de marge echter niet vergroten. Na 79 minuten werd het gelijk: na een overtreding van Kayal mocht Jamie Vardy aanleggen vanaf elf meter en de spits maakte geen fout.

Fulham - Southampton 3-2

Southampton sloeg na ruim een kwartier voetballen voor het eerst toe, want Stuart Armstrong opende de score. Via een kopbal van Aleksandar Mitrovic kwam Fulham langszij en twee minuten voor de verplichte onderbreking scoorde André Schürrle na voorbereidend werk van Ryan Sessegnon. Mitrovic had er na de pauze 3-1 van kunnen maken, maar stuitte op Alex McCarthy. Die misser kwam the Cottagers duur te staan, want Armstrong krulde de 2-2 tegen de touwen. Southampton zou echter alsnog verliezen, want Mitrovic bezorgde Fulham met zijn tweede van de middag het volle pond. Bij the Saints deed Wesley Hoedt negentig minute mee; de verdediger kreeg nog een gele kaart.