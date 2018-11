Hattrickheld verpest rentree van Robben; Dortmund blijft koploper

Borussia Dortmund heeft geen fout gemaakt in de twaalfde speelronde van de Bundesliga. Door een doelpunt in de 76e minuut van Lukasz Piszczek werd FSV Mainz met 1-2 verslagen en blijft Dortmund bovenaan staan. Eintracht Frankfurt had geen kind aan FC Augsburg (1-3) en bij de rentree van Arjen Robben verspeelde Bayern München in blessuretijd twee punten tegen Fortuna Düsseldorf: 3-3. De druk op trainer Niko Kovac zal hierdoor alleen maar verder toenemen.

FSV Mainz - Borussia Dortmund 1-2

Dortmund begon goed aan de wedstrijd in de Opel Arena en kreeg enkele kopkansen, maar de bal ging er niet in. Mainz kroop hierna uit de schulp en kreeg mogelijkheden via Jean-Philippe Mateta, Pierre Kunde en Aaron Martin, maar Roman Bürki gaf zich niet gewonnen. In de tweede helft werd er wél gescoord. Paco Alcácer viel in voor Mario Götze en koud in het veld tikte hij de openingstreffer binnen na een pass van Marco Reus. De Spanjaard maakte alweer zijn achtste treffer in de Bundesliga als invaller. BVB hield die voorsprong echter niet vast, want Robin Quaison schoof na zeventig minuten de 1-1 tegen de touwen. De punten gingen desondanks mee naar Westfalen, met dank aan een schitterend schot van Pisczek. Jean-Paul Boëtius viel na 77 minuten in voor Alexander Hack.

Bayern München – Fortuna Düsseldorf 3-3

Zonder Robben, die genoegen moest nemen met een reserverol, kende Bayern aanvankelijk niet al te veel problemen met het dit seizoen op vreemde bodem nog zegeloze Fortuna Düsseldorf. De ploeg van trainer Kovac opende de score na zeventien minuten voetballen. Het bezoek kreeg de bal niet weg na een hoekschop, waarna Niklas Süle in de drukte raak schoot. Kort erna volgde de 2-0: Thomas Müller werd met een lange bal bereikt door Jérôme Boateng, waarna de international van Duitsland oog in oog met doelman Michael Rensing geen fout maakte.

Doordat Dodi Lukebakio vervolgens in de voorlaatste minuut van de eerste helft voor de aansluitingstreffer tekende, bood de ruststand toch nog enig perspectief voor Fortuna Düsseldorf. Bayern kwam na de onderbreking echter sterk uit de kleedkamer en wist zijn voordelige marge van twee na een uur weer in ere te herstellen. Robert Lewandowski bediende Müller met een fraai hakje, waarna laatstgenoemde vanaf een meter of zeventien de verre hoek vond. Negentien minuten voor tijd mocht Robben alsnog opdraven, maar een prettige invalbeurt werd het niet voor de Nederlander. Lukebakio zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer en tekende in de derde minuut van de blessuretijd ook nog voor de 3-3.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1-0

Met Wout Weghorst in de basis kreeg Wolfsburg in het eerste half uur de betere kansen, maar twee pogingen van Daniel Ginczek leverden geen treffers op. In de tweede helft kwam het eerste gevaar opnieuw van die Wölfe: Admir Mehmedi trof de buitenkant van de paal. Na vijftig minuten was het raak in de Volkswagen Arena: Jérome Roussillon scoorde uit een rebound nadat een schot van Ginczek was tegengehouden. Wolfsburg hield de minimale voorsprong vast en boekte zodoende de vierde overwinning van het seizoen in de Bundesliga. Paul Verhaegh bleef negentig minuten op de bank zitten.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1-3

Eintracht blijft knap meedraaien in de top van de Duitse competitie. Het team van Adi Hütter had niet lang nodig om op voorsprong te komen, want na 54 seconden schoot Jonathan de Guzmán raak na een pass van Sébastien Haller. Beide partijen kregen hierna kansen en een treffer van Michael Gregoritsch werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Na de pauze nam SGE verder afstand van FC Augsbur: Haller scoorde zijn negende van het seizoen en Ante Rebic maakte er 0-3 van. De goal van Sergio Córdova was er slechts voor de statistieken. Jeffrey Gouweleeuw stond bij de thuisploeg in de basis, terwijl Jetro Willems na 89 minuten binnen de lijnen kwam voor landgenoot De Guzmán.

Hertha BSC – TSG Hoffenheim 3-3

Zonder de geblesseerde Javairô Dilrosun, maar met Derrick Luckassen in de basiself kende Hertha een dramatische start, want Kerem Demirbay bracht de bezoekers al binnen de minuut op voorsprong. De middenvelder werd in het strafschopgebied bediend door Ádám Szalai en schoot vervolgens beheerst raak. Kort erna verdubbelde Andrej Kramaric de voordelige marge voor Hoffenheim: na een lange bal van doelman Oliver Baumann rondde de Kroatische aanvaller vernietigend af. De formatie van Julian Nagelsmann zat daarmee op rozen, maar via Vedad Ibisevic deed Hertha nog voor het verstrijken van het eerste kwartier wat terug: 1-2. De thuisploeg had daarmee weer zicht op een resultaat, maar Hoffenheim wist de marge tien minuten na rust toch weer te vergroten. Na een voorzet van Demirbay kopte Ermin Bicakcic geheel vrijstaand raak. Hoffenheim leek de zege daarmee veilig te stellen, maar door doelpunten van Mathew Leckie en Valentino Lazaro wist Hertha in de absolute slotfase toch nog een punt uit het vuur te halen.