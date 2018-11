AC Milan wilde huren voor dertig miljoen euro

Na zijn indrukwekkende optredens bij Galatasaray mag Yunus Akgün dromen van een mooie overstap. Chelsea en Juventus houden de ontwikkeling van de jonge aanvaller scherp in de gaten. (ESPN)

Leicester City heeft de gesprekken geopend met een aantal spelers die beschikken over een aflopend contract. Het gaat in ieder geval om aanvoerder Wes Morgan en verdediger Danny Simpson. (Leicester Mercury)

Op dat moment had Lazio echter al besloten dat de aanvaller niet meer zou vertrekken.

Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van David de Gea, gaat het gesprek aan met Juventus. De doelman beschikt over een aflopend contract, al kan Manchester United de samenwerking met een jaar verlengen. (Tuttosport)

Internazionale wil met Juventus strijden om de handtekening van Paul Pogba. De nieuwe algemeen directeur Giuseppe Marotta is vastberaden om van de Manchester United-middenvelder zijn eerste aankoop te maken. (Daily Mirror)