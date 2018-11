‘Denk dat ik Zlatan beter liet presteren, net als Huntelaar en Suárez bij Ajax’

Urby Emanuelson was vorig seizoen niet altijd zeker van een basisplek bij FC Utrecht, maar begint dit seizoen doorgaans wel vanaf de aftrap. De middenvelder is binnen de selectie de speler met verreweg de meeste ervaring op topniveau: hij speelde zestien interlands met Oranje. speelde jarenlang voor Ajax en droeg ook ruim honderd keer het shirt van AC Milan. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt hij terug op zijn tijd in Milaan.

Op 14 mei 2011 werd Emanuelson met Milan kampioen van de Serie A. Het was voorlopig de laatste titel van i Rossoneri en voor Emanuelson was het een dag die hij niet snel zal vergeten, zo vertelt hij. Een paar uur na het feestgedruis stapte hij op het vliegtuig naar Nederland, waar Ajax op 15 mei kampioen werd. Toen hij net was geland op Schiphol, kreeg Emanuelson al een telefoontje van teammanager David Endt van Ajax.

"Hij zei: 'Kom naar het Museumplein. Feesten met de jongens. Je hebt toch een halfjaar meegedaan en je bent onderdeel van die groep'", aldus Emanuelson, die Ajax in januari 2011 had ingeruild voor Milan. "Maar nee, dat wilde ik niet. Niet omdat ik er niet bij wilde zijn, maar ik wilde niet de indruk wekken van: 'Oh, Urby uit Milaan komt terug om de show te stelen.'"

Emanuelson drukte in Milan misschien niet zijn stempel zoals bekende ploeggenoten van hem deden, maar heeft naar eigen zeggen wel meerwaarde gehad. "Ik denk wel dat de Zlatans en Robinho's door mij beter konden presteren, zoals ik dat ook bij Ajax had met bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar en Luis Suárez", geeft hij aan. Emanuelson hoopt met zijn ervaring ook iets bij te kunnen brengen aan zijn medespelers bij Utrecht.

"Kijk, die jongens vragen er vaak naar, maar ik hoef niet alleen maar te zeggen dat ik met Zlatan heb gespeeld. Ik heb alle facetten van het voetbal mogen meemaken. Het was bepaald niet alleen maar rozengeur en maneschijn", erkent de geboren Amsterdammer. "Ik kan ze helpen met het maken van de juiste keuzes. Wel of geen stap. Want juist ik kan ze ook de slechte dingen van het voetbal meegeven."