Aanvoerder gaat voor achtste en negende seizoen in dienst van Excelsior

Excelsior en Ryan Koolwijk gaan langer met elkaar door. De aanvoerder van de Rotterdammers heeft zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd, bevestigt de Eredivisionist zaterdag via de officiële clubkanalen. De 33-jarige Koolwijk durft niet te zeggen of dit zijn laatste contract wordt bij Excelsior.

"Ik heb het nog steeds prima naar mijn zin hier, ben bij Excelsior op mijn plek", verklaart de middenvelder zijn keuze om bij te tekenen. Koolwijk zag het niet zitten om langer te wachten, voordat hij een krabbel zette. Vanwege zijn leeftijd heeft hij meer behoefte aan zekerheid, geeft hij aan. "Er spreekt vertrouwen uit dat Excelsior ook met mij verder wil en daarom ben ik blij dat we er zo snel al uitgekomen zijn."

Koolwijk zegt nog altijd veel plezier te hebben in het voetballen. Over twee jaar 'ziet hij wel' of dit zijn laatste contract was. "Dat ligt aan mijn fitheid tegen die tijd en of ik er dan nog plezier in heb. Ik zie ook nog voldoende mogelijkheden om met Excelsior stappen te maken. Mijn ambitie is om met Excelsior op het hoogste niveau te blijven spelen."

Koolwijk is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen bij Excelsior. Hij was tussen 2007 en 2011 al speler van de club en vertrok vervolgens naar NEC. Via FC Dordrecht en het Slowaakse AS Trencín keerde hij in 2016 terug in Kralingen. In het derde seizoen sinds zijn terugkeer is Excelsior in een lastige fase beland: de laatste drie duels werden verloren. "Dat gebeurt vaker bij Excelsior, maar ook bij andere clubs. Het is zaak dat we er zo snel mogelijk uitkomen en dat we het tij gaan keren."