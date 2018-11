‘Als Ajax geen kampioen wordt, doen ze zichzelf tekort’

Rafael van der Vaart vindt dat Ajax dit seizoen kampioen van Nederland moet worden. De Amsterdammers hebben een achterstand van vijf punten op het nog foutloze PSV, maar Van der Vaart denkt dat de selectie goed genoeg is om bovenaan te eindigen. "Anders doen ze zichzelf tekort", oordeelt de middenvelder, die deze maand stopte als voetballer.

"Je moet gewoon kampioen worden. Het gaan financieel goed met Ajax. Ze kunnen nu ook spelers behouden, maar ook iemand als Dusan Tadic halen. Dat geeft aan wat ze willen. Dat is geweldig voor de toekomst", legt Van der Vaart uit bij Ajax TV. Het kind van de club zegt te genieten van Ajax: de club beschikt over 'heerlijke spelers' om naar te kijken.

"Als ik tv kijk of naar het stadion ga, doe ik dat om Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Frenkie de Jong of Donny van de Beek te zien spelen. Als ik nu naar Ajax kijk, heb ik een leuke avond", vertelt Van der Vaart, die zelf mogelijk het trainersvak instapt nu zijn actieve loopbaan erop zit. Haast is daarbij niet geboden, benadrukt de 109-voudig international van Oranje.

"Ik moet kijken of ik het überhaupt leuk vind. Ik wil graag over voetbal blijven praten zoals ik dat nu doe. Ik wil kunnen zeggen wat ik denk. Ik heb het gevoel dat trainers die een opleiding hebben gedaan een soort virus hebben. Ze praten als een professor, zo zie ik mezelf niet", geeft hij aan.