‘De bedragen in de 3. Liga zijn voor ons al te hoog gegrepen’

DEVENTER - Na een seizoen waarin Go Ahead Eagles als zeventiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, gloort er nieuwe hoop aan de Vetkampstraat. Kowet staat eerste en doet dus volop mee om het kampioenschap. Een van de architecten van dit voorlopige succes is Paul Bosvelt. Hij is sinds april de technisch manager in De Adelaarshorst. Over scouting, onderhandelen met spelers en zaakwaarnemers en over zijn ambities in het trainersvak.

Door Gijs Freriks

Bosvelt was sinds december vorig jaar adviseur van toenmalig algemeen directeur Hans de Vroome en werd in april naar voren geschoven om het technisch beleid uit te stippelen. De oud-middenvelder voelt zich prettig in zijn nieuwe rol, al erkent hij nog studerende te zijn. “Adrie Steenbergen (secretaris wedstrijdzaken, GF.) en voorzitter De Vroome nemen de financiële kant wat meer voor hun rekening. Zij kennen alle regeltjes. Zelf ben ik mij daar nog in aan het verdiepen. Het opstellen van contracten gaat ook via anderen. Er kijken gelukkig meer mensen naar. Ik beslis niet in mijn eentje.”

“Ik wil het ook niet in mijn eentje doen en vind het juist prettig als mensen meekijken. Soms lees je ergens overheen, al is het maar een spelfout. Ik ben sowieso wel een teamspeler.” Bosvelt en co slaagden erin om de selectie van Kowet begin juli al rond te hebben. Er werden alleen maar transfervrije voetballers vastgelegd, onder wie aanvoerder Jeroen Veldmate, Istvan Bakx, Richard van der Venne en Paco van Moorsel. Met clubs hoefde Bosvelt dus niet te onderhandelen, maar met de spelers en hun zaakwaarnemers wel.

Hoe verloopt het contact met zaakwaarnemers over het algemeen?

“Wisselend, maar dat heb je ook met supporters en andere mensen. Iedereen is anders. De bekende zaakwaarnemers kende ik door mijn carrière als speler al en doordat de makelaarslicentie van de FIFA is komen te vervallen, weten nu ook veel andere mensen je te vinden. Dat gaat vaak gewoon via het mailadres op de clubwebsite. Het komt voor dat je vijf dagen achter elkaar hetzelfde mailtje van een onbekende buitenlandse zaakwaarnemer krijgt die een rijtje spelers voorstelt. We blokkeren de afzender dan, maar die mensen maken gewoon een ander mailadres aan en dan mailen ze weer met die spelers.”

“Richting de transferperiode, of straks richting de zomer, stromen er altijd meer mails binnen. Ik doe dit werk pas, maar kan me voorstellen dat ervaren mensen als Marcel Brands en Martin van Geel een filter gebruiken en precies weten met welke zaakwaarnemers ze wel en geen zaken kunnen doen. Daar moet ik mijn weg ook in vinden, maar dat komt met ervaring.” Go Ahead Eagles zal in ieder geval nooit een voetballer aantrekken die men niet live heeft zien spelen, zegt Bosvelt: “We gaan niet alleen op beelden af. Dat is te weinig. Alle spelers die we hebben gehaald, waren ook al bekend binnen de club. Bij een bestuurder, een scout of een staflid.”

Zijn er landen of regio’s die jullie met het scouten overslaan? En zijn er landen waar jullie je met name op focussen?

“Je moet scouten in het gebied waarvan je denkt dat je daar wat te zoeken hebt. Voor ons is het bijvoorbeeld al lastig om spelers uit de League One van Engeland vast te leggen. Dan praat je over het derde niveau. Ook de bedragen die in de 3. Liga worden betaald, zijn voor ons meestal al te hoog gegrepen. Maar dat maakt de uitdaging wel groter. Het voordeel is dat er mensen binnen de club werken die een goed netwerk hebben. Ik denk dat we het momenteel heel aardig voor elkaar hebben.”

Is er voor spelers veel onderhandelingsruimte bij Go Ahead? Ik kan me voorstellen dat jullie zeggen: dit is ons budget, daar heb je het mee te doen…

“De spelers in de Keuken Kampioen Divisie weten dat ze geen megasalarissen kunnen eisen, want het is duidelijk waar de marges liggen. Over het algemeen zijn de verhoudingen dus vrij duidelijk. Wel is het zo dat je de speler probeert te categoriseren: is het een coming speler? Is het een gearriveerde speler? Is het een sterkmaker? Is het een Eredivisie-waardige voetballer? De speler maakt dus eigenlijk zelf het onderscheid qua salaris. Soms kun je natuurlijk wel een uitzondering maken, maar dan moet de speler ook van uitzonderlijke kwaliteit zijn.”

Bosvelt, 48 jaar, speelde voor achtereenvolgens Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, Manchester City en sc Heerenveen en ging hierna aan de slag als trainer. Hij was jeugd- en assistent-coach bij Go Ahead, degradeerde met de beloften van FC Twente uit de Tweede Divisie en was bij Jong Oranje de rechterhand van bondscoach Art Langeler. Door zijn directeursfunctie bij Go Ahead lijkt hij voorlopig niet terug te keren op het veld. “Ik ben een behoorlijke tijd trainer geweest, maar voel me goed in mijn huidige rol”, zegt hij.

“Technisch manager zijn is een ervaringsfunctie en ik ben er nog lang niet. Ik denk wel dat het een voordeel is dat ik veel voetbalervaring heb, dat ik weet hoe het een beetje werkt in het wereldje. Ik heb vooral moeten leren vergaderen. Dat is niet iets waar ik heel blij van word, maar het hoort er wel bij. Verder blijft het lastig om te plannen in de voetballerij.”