Zuid-Amerikaanse bond dient voorstel in bij FIFA: elke twee jaar een WK

Als het aan de Zuid-Amerikaanse voetbalbond ligt, wordt het WK voortaan elke twee jaar georganiseerd in plaats van om de vier jaar. Alejandro Domínguez, de voorzitter van de CONMEBOL, bevestigt in gesprek met The Guardian een voorstel daartoe te hebben ingediend bij wereldvoetbalbond FIFA. Hoewel Domínguez geniet van de Nations League, ziet hij meer wereldkampioenschappen als een beter alternatief.

"In plaats van de Nations League kunnen we gewoon elke twee jaar een WK organiseren voor iedereen", betoogt Domínguez zaterdag. "Dat stelt spelers in staat om vier WK's mee te maken in hun carrière. Nu zijn veel spelers niet in staat om er meer dan twee te spelen." Er kleven volgens Domínguez ook andere voordelen aan: financieel is het interessant en voetbalsupporters maken vaker een WK mee op hun continent.

"We zouden het toernooi achtereenvolgens kunnen organiseren in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië, zonder dat we zo lang hoeven te wachten tussen de toernooien door. We zien een mogelijkheid en we hebben een voorstel ingediend bij de FIFA", aldus de preses van de CONMEBOL, van wie bekend is dat hij een goede verstandhouding heeft met FIFA-preses Gianni Infantino. Het is evenwel onduidelijk hoe de FIFA aankijkt tegen het idee.