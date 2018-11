Mourinho ziet Casillas als brein achter ‘lastercampagne’ tegen De Gea

Dat David de Gea kritiek te verduren krijgt in Spanje, komt volgens José Mourinho door Iker Casillas. Zonder de naam van Casillas te noemen, suggereert de manager in gesprek met diverse media dat de recordinternational van Spanje achter een lastercampagne jegens De Gea zit. Onlangs raakte De Gea zijn basisplek kwijt in de nationale ploeg van Spanje.

De sluitpost van Manchester United speelde een wisselvallig WK en heeft ook na het toernooi zijn topvorm niet weten te hervinden. Hij werd bekritiseerd na het late, winnende doelpunt van de Kroaat Tin Jedvaj in de onderlinge wedstrijd in de Nations League (3-2), vorige week donderdag, en drie dagen later kreeg Kepa Arrizabalaga de voorkeur in een oefenwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (1-0 zege). Volgens Mourinho hangt de kritiek op De Gea samen met de wens van Casillas om terug te keren onder de lat van la Furia Roja.

De routinier van FC Porto gaf afgelopen weekend toe dat hij 'ja' zou zeggen, als de kans op een terugkeer zich zou voordoen. Zijn laatste interland dateert van 2016. "Waarom klinkt er kritiek in Spanje? Weet je dat?", aldus Mourinho. "Ik weet het wel. Er is daar iemand met veel invloed, die weer een sprong wil maken. Maar dat wordt een heel moeilijk verhaal, als je de beste doelman ter wereld voor je hebt." De trainer van Manchester United denkt evenwel dat de 'campagne' geen invloed uitoefent op bondscoach Luis Enrique. "Nee, niet op de trainer. Ik ken hem erg goed. We zijn heel goede vrienden."

Vrijdag haalde Mourinho al uit naar Casillas. De 37-jarige keeper had in een interview gezegd dat hij er bij Real Madrid bewust voor koos om de confrontatie met Mourinho niet aan te gaan, toen de twee een problematische relatie hadden. "Een dergelijk interview is een typisch interview van iemand die aan het einde van zijn loopbaan bezig is", reageerde Mourinho in Record. "Even terugkomend op datgene wat hij over mij zegt: het klopt niet dat hij de confrontatie met mij niet heeft opgezocht. Dat heeft hij wel gedaan. Op een manier waar hij werkelijk de allerbeste in is: achter mijn rug om."