‘Hij doet me wel een beetje denken aan Klaas-Jan Huntelaar’

Sam Lammers speelt dit seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen omdat hij niet in aanmerking zou komen voor een vaste basisplaats bij PSV. De club uit Friesland kent een lange traditie van spitsen die later uitgroeiden tot grote namen, waaronder Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar, Bas Dost, Alfred Finnbogason en Mark Uth. Kees Kist is onder de indruk van Lammers en denkt dat de talentvolle aanvaller het ver kan schoppen.

“Die Lammers bevalt me wel. Dat is een zeker een jongen die potentie heeft”, zegt Kist in een interview met De Telegraaf. “Die tweebenigheid van hem is een groot wapen. Als verdediger kun je je daar bijna niet op instellen. Daarnaast is het ook een spits die je kunt betrekken in het spel. Hij biedt zichzelf goed aan en wil hard werken. Het enige minpunt is wat mij betreft dat hij wat sneller zou kunnen zijn. Maar verder zie ik veel goede dingen in zijn spel. Hij doet me wel een beetje denken aan Huntelaar.”

Mark van Bommel weet niet of Lammers in de nabije toekomst goed genoeg zal zijn om uit te groeien tot eerste spits van PSV. “Het is vroeg om daarover te oordelen. In potentie is hij een speler die ons sterker kan maken. Hij kan een heel goede spits worden, maar dat moet zich nog wel ontwikkelen. Sam is tweebenig, kan goed schieten en is technisch super vaardig. Van een moeilijke bal maakt hij een gemakkelijke bal, doordat hij een goede controle heeft. Hij heeft kortom veel voorwaarden die een goede spits moet hebben.”