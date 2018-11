Droomtransfer lonkt voor sensatie van Genk: ‘Over zes maanden is hij weg’

Racing Genk lijkt nog maar even te kunnen genieten van Leandro Trossard. De aanvallende middenvelder verlengde zijn contract in mei nog tot medio 2021, maar zal volgens zaakwaarnemer Josy Comhair niet lang meer in de Belgische Pro League spelen. Als het in januari niet tot een transfer komt, dan verkast Trossard na het huidige seizoen. Arsenal heeft belangstelling, zo verklapt Comhair in The Sun.

Trossard was dit seizoen in achttien officiële wedstrijden goed voor vijftien doelpunten. Het leverde hem een oproep op voor het Belgische nationale elftal, al kwam het nog niet tot een debuut. Mede door zijn topvorm staat Genk momenteel bovenaan in België. Volgens Comhair droomt Trossard ervan om een prijs te pakken met zijn club, maar is het daarna tijd om te vertrekken.

"Ik heb contact gezocht met vertegenwoordigers van Arsenal en Tottenham. Bij Tottenham heeft niemand mij willen bevestigen dat Trossard een optie is, bij Arsenal wel", vertelt de belangenbehartiger aan Sporza. "Zij vertelden mij dat Leandro een heel erg interessant profiel voor hen heeft en dat ze hem al sinds augustus volgen. Ze voegden er ook nog aan toe dat het een goede keuze was om nog een jaar in Genk te blijven. Met 'They keep a close eye on him' eindigde het telefoongesprek."

Het is volgens Comhair niet uit te sluiten dat zijn cliënt in januari al vertrekt. Dan moet er echter wel een 'monsterbod' op tafel liggen, want het is niet de intentie van Trossard om middenin het seizoen te verkassen. "Wat ik wel kan zeggen, is dat Leandro over zes maanden het Belgische voetbal verlaat. Hij is dan 24 jaar, tijd om hoger te geraken. Stel dat Genk de titel zou pakken, dan zal de waarde van Leandro wellicht nog toenemen."

Trossard werd eerder in verband gebracht met Celta de Vigo en Red Bull Salzburg, terwijl AS Monaco achttien miljoen euro voor hem zou overhebben. Comhair heeft gesproken met algemeen directeur Filips Dhondt van Monaco, maar die wist niets van concrete interesse. "Ze kennen Trossard natuurlijk wel en hebben hem verschillende keren gescout", aldus de zaakwaarnemer, die eraan toevoegt dat ook Borussia Dortmund voor Trossard op de tribune heeft gezeten. Tot slot maakt The Sun zaterdag melding van de belangstelling van Southampton.

Zelf bevestigt Trossard in Het Belang van Limburg dat hij 'absoluut niet' bezig is met een vertrek in januari. Hij heeft de intentie niet om dat te doen, maar wacht af wat er op zijn pad komt. Hij beschouwt dit seizoen niet als een 'afscheidstournee' langs de Belgische velden. "Dankzij mijn blessures uit het verleden kijk ik nooit verder dan de volgende speeldag. Laat mij mezelf met Genk bewijzen in België en Europa, daarna zien we wel waar het schip strandt."