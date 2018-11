Ajax-periode mislukt na blessure: ‘Te weinig aan gedaan om terug te komen’

Lerin Duarte verdiende bij Heracles Almelo een transfer naar Ajax. Zijn periode in Amsterdam begon goed, maar al snel ging het bergafwaarts. Na verhuurperiodes bij sc Heerenveen en NAC Breda keerde hij in 2016 transfervrij terug bij Heracles. Na twee moeizame seizoenen is hij dit seizoen onder trainer Frank Wormuth opgeleefd.

Duarte had een moeizame relatie met John Stegeman, ex-trainer van Heracles. Verschillende akkefietjes deden zich voor. Duarte legt de schuld bij zichzelf en wil er verder geen aandacht meer aan besteden. Met een contract tot medio 2019 wist Duarte dat er iets moest veranderen en hij ging in de voorbereiding op dit seizoen een gesprek aan met Wormuth. "Wormuth zei dat hij niet naar het verleden zou kijken", zegt Duarte in een interview met TC/Tubantia.

"Ik kon opnieuw beginnen en mezelf bewijzen. Dat was een opluchting. Anders had ik weg gewild bij Heracles. Op vakantie in Turkije liep ik hard over het strand en ging naar de sportschool. Ik wilde hoe dan ook fit terugkomen. Het was geen opoffering, maar nodig om te laten zien dat ik goed kan voetballen”, aldus Duarte, die dit Eredivisie-seizoen al negen keer vanuit de basis begon bij Heracles.

Terugkijkend op zijn tijd bij Ajax denkt Duarte dat hij er niet alles aan heeft gedaan om zich te bewijzen op het hoogste niveau. "Ik begon goed. Speelde in de Champions League en we werden kampioen. Maar ik liep een blessure op, zat daarna niet bij de selectie en heb er te weinig aan gedaan om terug te komen. En toch, als ik terugkijk op mijn loopbaan tot nu toe, ben ik best trots. Ik heb mooie dingen meegemaakt - 50 procent ups en 50 procent downs.”

Dit seizoen komt Duarte regelmatig in actie, maar is hij niet zeker van een basisplaats. Wormuth wisselt zijn basiselftal regelmatig en licht zijn keuzes altijd toe."Dat vind ik prettig. Ik wil weten waarom ik wel of niet speel. Dan blijf ik rustig. De trainer werkt anders dan we gewend zijn, maar inmiddels zijn we als team lang genoeg bij elkaar om te weten wat hij wil. Het is leerzaam en hard werken. We zijn vaak niet voor kwart over zes 's avonds thuis."