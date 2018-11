Ten Hag: ‘Ik verwacht wel dat ik ooit trainer word bij FC Twente’

Erik ten Hag maakte in januari van dit jaar de overstap van FC Utrecht naar Ajax en is ook verhuisd naar Amsterdam. Zijn gezin woont nog altijd in Twente en de coach van de Amsterdammer woont alleen op de Zuid-As. Ten Hag heeft bewust de keuze gemaakt om zijn vrouw en kinderen niet mee naar Amsterdam te nemen. “Hun leven hoeft niet in dienst te staan van mijn leven”, aldus Ten Hag in gesprek met TC/Tubantia.

“Voetbaltrainer is een onzeker beroep, er kan snel iets veranderen”, zegt de coach, die eerder trainer was van het tweede elftal van Bayern München. “Ik wil ze niet overal mee naar toe slepen. We hebben twee jaar in München gewoond. mijn jongste dochter rijdt paard, ze moest toen twee jaar haar paard missen."

"Als voetbaltrainer ben je 24/7 bezig”, zegt Ten Hag. “Dan ben ik er wel, maar eigenlijk niet echt. Ik heb ook wel eens gezegd dat ik het mijn kinderen niet aan wil doen om in de Randstad op te groeien. Het betekent dat ik de meeste dagen van de week alleen woon, op de Zuid-As. Meestal eet ik overdag op de club en maak ik zelf 's avonds wat klaar.”

Ten Hag rekent erop dat hij in de toekomst weer terugkeert naar Twente. “Ik werkte al in Eindhoven, Deventer, Utrecht, München, nu Amsterdam. Hoe het verder gaat valt niet te zeggen. En hoe lang zal ik het leuk blijven vinden als coach? Dat weet ik nu ook nog niet. Eigenlijk verwacht ik wel dat ik ooit trainer word bij FC Twente. Ja echt, dat gevoel heb ik heel sterk. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde."