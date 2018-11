Simeone: ‘Het is de beste ploeg ter wereld van de afgelopen jaren’

In aanloop naar de confrontatie tussen Atlético Madrid en Barcelona van zaterdagavond (20.45 uur), heeft Diego Simeone zich lovend uitgelaten over de tegenstander uit Catalonië. Het verschil tussen beide teams is slechts een punt en de Argentijnse trainer hoopt in het Estadio Wanda Metropolitano de koppositie in LaLiga te grijpen. De coach verwacht een zware wedstrijd tegen ‘de beste ploeg ter wereld van de afgelopen jaren’.

Barcelona gaat de wedstrijd in als lijstaanvoerder met 24 punten uit 12 wedstrijden. “We weten allemaal hoe gevaarlijk Barcelona is. Of ze nou met Philippe Coutinho of Malcolm spelen, ze hebben enorm veel snelheid en beschikken over gevaarlijke spelers. We hebben voor deze wedstrijd geprobeerd om blessures te voorkomen en we hebben niet mere dan drie afwezigen”, aldus Simeone, geciteerd door Marca. De coach van Atlético Madrid heeft veel respect voor de ploeg van trainer Ernesto Valverde. “Ik beschouw Barcelona als de beste ploeg ter wereld van de afgelopen jaren, ondanks dat ze niet constant hebben gepresteerd in Europa.”

Barcelona moet het in Madrid stellen zonder Coutinho, die niet fit genoeg is om in actie te komen. Ousmane Dembélé zit daarentegen wel weer bij de wedstrijdselectie. De Franse aanvaller zat onlangs niet bij de selectie voor het duel met Real Betis, nadat hij eerder te laat was gekomen voor een wedstrijdbespreking. “Ik weet dat er veel over hem gesproken is, want er is veel vrije tijd geweest”, aldus Valverde op de persconferentie, doelend op de interlandperiode. “Hij heeft dingen die je niet snel vindt in een speler en we hopen dat hij op zijn best zal zijn.”