Advies voor Ajax-scouts: ‘Zo'n beetje het Brazilië van Europa’

Ajax maakt dit seizoen een goede indruk in de Champions League en de belangstelling voor de spelers uit Amsterdam is groot. Onder anderen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en André Onana worden regelmatig in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa. "Het is duidelijk dat er een aantal weggaat. "Maar voor een paar van die jongens zal een transfer niet doorgaan. Kijk, André Onana wil wel weg, maar dan moet hij niet van die fouten maken”, zegt columnist en schrijver Henk Spaan in gesprek met de NOS.

Sportief directeur Marc Overmars gaf eerder deze maand al aan dat het voor Ajax onmogelijk is om de huidige selectie komende zomer intact te houden. Ajax houdt rekening met de verkoop van meerdere spelers en Overmars verzekerde dat de scouts al druk bezig zijn met een aantal nieuwe spelers. Spaan hoopt dat de scouts van de Amsterdammers ook rondkijken in Frankrijk. “Ik blijf beweren dat Frankrijk een mer à boire is van talent, zo'n beetje het Brazilië van Europa.”

"De spelers daar zijn niet verschrikkelijk duur en Ajax kan qua salarissen makkelijk meekomen met een club als Rennes, Le Havre en OGC Nice. Maar je moet durven. Het is bij Ajax nu alle ballen op Zuid-Amerika en dat is fijn, want dan kom je Tagliafico en David Neres tegen. Maar Frankrijk moet je niet onderschatten", gaat Spaan verder. "Moet je die jongen zien die tegen Oranje inviel, Tanguy Ndombele. Die heb ik dit seizoen een keer of vijf gezien, een formidabele speler. Die heeft Olympique Lyon weggehaald bij Amiens, dat heeft ze bijna niks gekost (8 miljoen euro, red.).”

Spaan vreest dat een eventueel vertrek van vier of vijf basisspelers niet is op te vangen. “Spelers zullen moeten wennen en talent uit de eigen opleiding moet worden ingepast. Als je 100 of 150 miljoen euro uitgeeft moet je kampioen worden, maar het is afwachten of je in Europa meestrijdt. Er moet een nieuw elftal worden gebouwd”, klinkt het. “Maar vergeet niet: als er tien weggaan, krijgen ze 300 of 400 miljoen euro. Daar kan je wel wat mee doen, hoor. De Ligt is natuurlijk een waanzinnig toptalent, maar je kan wel in bijvoorbeeld Frankrijk een centrumverdediger van 25 jaar kopen die op dit moment op hetzelfde niveau zit.”