Telefoon Björn Kuipers stond na Klassieker vol met 2.500 berichten

Scheidsrechter Björn Kuipers heeft na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord een nieuw telefoonnummer moeten nemen. De arbiter gaf Jeremiah St. Juste al vroeg in de wedstrijd een directe rode kaart na een harde charge op Ajacied Nicolás Tagliafico. Fans van Feyenoord waren boos en het duurde niet lang voordat het telefoonnummer van Kuipers op sociale media werd gedeeld. Hij kreeg in korte tijd 2.500 berichten en was in tientallen groepen toegevoegd.

In de auto naar huis in Twente draaide Kuipers zijn telefoon maar om, want zijn zoontje van 8 jaar oud zat naast hem. Kuipers’ voicemail stond vol met berichten en hij kreeg meerdere verzoeken om op Facetime te verschijnen. “Want Kuipers had de Klassieker verpest met een rode kaart voor St. Juste na ruim vijf minuten”, reageert Kuipers in een interview met de Volkskrant. “Ik heb me nooit onveilig gevoeld, maar je kunt je voorstellen wat er gebeurt als je nummer terechtkomt bij de harde kern van Feyenoord”, reageert Kuipers. De scheidsrechter heeft inmiddels een nieuw telefoonnummer en de politie van Rotterdam doet onderzoek naar wie het telefoonnummer lekte.

Kuipers kreeg het verwijt dat hij Jens Toornstra na een overtreding op Frenkie de Jong na twee minuten spelen geen rode kaart gaf. Ook de videoscheidsrechter greep niet in. “Als ik direct rood had gegeven na twee minuten, kill ik de wedstrijd meteen. En wat had de VAR gedaan? Was het honderd procent foutief als ik rood had gegeven aan Toornstra? Nee. Was geel honderd procent fout? Ook nee. De VAR greep niet in na mijn gele kaart. Danny Makkelie steunde mij bij deze beslissing. Het is belangrijk dat iedereen goed weet wanneer de VAR ingrijpt. Als je die overtreding van Toornstra in slow motion ziet, is het rood. Bij normale snelheid is het wat ongelukkig. Toornstra trekt zijn been terug en drukt de noppen niet echt in het been. Hij schrok zelf ook een beetje. Daarom greep Makkelie niet in na die gele kaart.”

“De boeman zijn, is ook ons vak”, legt de 45-jarige Kuipers uit. “We kunnen niet voor iedereen de juiste beslissing nemen. Toch is het vak nog leuk. Geweldig zelfs.” Met stress heeft de arbiter niet meer te maken. Dat was in het begin wel anders, vertelt hij. In 2002 was Telstar - FC Eindhoven zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. “Ik was enorm zenuwachtig. Na de warming-up ging ik naar binnen om over te geven van spanning. Het ging slecht. Het belangrijkste was vertrouwen, geloof in mezelf. Dat was niet stabiel. Ik ben afgemaakt in het begin.”