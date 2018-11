FC Emmen gaat samenwerken met gevangenissen: ‘Altijd onder begeleiding'

FC Emmen gaat samenwerking met twee gevangenissen in Veenhuizen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De gevangenen gaan zich voornamelijk bezighouden met het schoonmaken en ondehrouden van het stadion. “Op die manier kunnen Drentse ex-gevangenen en gevangenen beter participeren in de maatschappij”, verklaart de club.

Naoberschap United, de maatschappelijke tak van FC Emmen, gaat samenwerken met de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven uit Veenhuizen. Niet alle gedetineerden komen in aanmerking voor deelname aan het project, meldt Emmen op de clubwebsite. Alleen uitgebreid gescreende en gemotiveerde gevangenen komen in aanmerking. “Alleen uitgebreid gescreende en gemotiveerde gevangenen komen in aanmerking voor het project. Zij kunnen via Naoberschap United werkervaring opdoen, om vervolgens kans te krijgen op een betaalde baan bij een van de sponsoren van FC Emmen. De deelnemers zullen altijd onder begeleiding aan het werk gan en komen niet in aanraking met spelers en personeel”, benadrukt FC Emmen.

“Naoberschap United zet zich in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, vertelt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en voorzitter van Naoberschap United. “Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt, maar ook voor eenzame ouderen. Gedetineerden hebben vaak ook hulp nodig om weer volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen.”