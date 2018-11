‘Ik heb me nog rustig gehouden, maar tegen ADO barstte de bom’

Lars Veldwijk werd vorig seizoen verguisd bij FC Groningen en vertrok uiteindelijk via de achterdeur. Onder trainer Henk Fraser is hij bij Sparta Rotterdam opgeleefd en mag hij zich topscorer van de Keuken Kampioen Divisie noemen. Na een moeizaam jaar in de Eredivisie, scoort hij regelmatig in de eerste divisie en is bij hem het besef gekomen dat hij bezig is aan zijn laatste kans om te slagen als profvoetballer, zo legt hij uit in een interview met De Telegraaf.

De 27-jarige aanvaller werd in de zomer van vorig jaar voor 375.000 euro door Groningen overgenomen van KV Kortrijk. Hij werd gehaald als eerste spits, maar zat regelmatig op de bank ten faveure van Tom van Weert. “Daar kon ik moeilijk mee omgaan. Ik werd er in de tweede wedstrijd al uitgehaald. Met het argument dat Tom verdedigend verder was dan ik… Waarom heb je me dan gehaald? Richting de winterstop was mijn relatie met de trainer al zo slecht”, legt Veldwijk uit. Met name de communicatie met trainer Ernest Faber verliep stroef. “Hij vermeed gesprekken met mij vooral. Eén keer liep hij boos weg, smeet de deur dicht. Met technisch manager Ron Jans erbij zei hij: ’Hij eruit of ik eruit’. Na de winterstop kreeg ik een dag voor de transferdeadline te horen dat ik moest worden verkocht. De directie wilde daar niet in mee. Je gaat elke dag naar de club, naar een man die je daar niet wilt hebben. Ik heb me nog twee weken rustig gehouden, maar tegen ADO barstte de bom.”

Veldwijk zou volgens de technische staf geweigerd hebben om in te vallen tegen ADO Den Haag. Hij werd daarom verbannen naar het tweede elftal. Veldwijk vertelt zijn kant van het verhaal: “Ik heb nooit geweigerd. Ik liep voor rust al warm en na 84 minuten nog steeds. Terwijl de trainer in de rust zei dat Mimoun Mahi (zijn vervanger, red.) maar zestig minuten kon spelen. Ik ben toen rustig naar de bank gelopen. Ze kunnen me kwalijk nemen dat ik ben gestopt met warmlopen. Ze zochten iets om me mee te pakken, helaas heb ik toegehapt. De trainer won. Er waren een stuk of tien trainersvacatures in de Eredivisie afgelopen zomer, maar hij is nu hoofd jeugdopleidingen bij PSV. Dat zegt ook iets.”

Veldwijk koos met Sparta Rotterdam voor een club uit de eerste divisie. Maar hoewel het niveau misschien wat minder is, heeft hij het onder Fraser enorm naar zijn zin. Hij en Fraser hebben respect voor elkaar, ook al zeggen de twee elkaar af en toe de waarheid. Toen Veldwijk een aantal wedstrijden achter elkaar niet had gescoord, botsten speler en trainer. “De volgende dag hadden we elkaar voorbij kunnen lopen, maar gaven we elkaar lachend een hand. Ik maakte twee goals. Ik denk dat dit de prikkel was die ik nodig had. Bedankt, appte ik hem na de wedstrijd. We weten van elkaar dat ze hem met een slechte spits een mindere trainer vinden en dat het voor mij de zoveelste keer is dat het ergens niet lukt. Als je elkaar zo aanvoelt en een band creëert, is dat top. Ik had het ook met Ron Jans bij PEC Zwolle. Sommigen hebben soms een schop onder hun kont nodig.”