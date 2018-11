Kieft wijst op ontwikkeling rond Oranje: ‘Ajax zit in hetzelfde schuitje’

Het Nederlands elftal werd afgelopen maandag groepswinnaar in Divisie A van de Nations League na een 2-2 gelijkspel tegen Duitsland. Terwijl Oranje een paar dagen eerder veel indruk had gemaakt door op overtuigende wijze met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk te winnen, had de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in Gelsenkirchen zwaar. Wim Kieft vindt het logisch dat Nederland een mindere wedstrijd speelde tegen Die Mannschaft. “Zoals Nederland voor de dag kwam tegen Duitsland viel te verwachten. De moeilijkheidsgraad van die interland lag veel hoger dan de ontmoeting met Frankrijk, mede door de 2-0 zege op de Fransen”, aldus Kieft.

Kieft wijst ten eerste op het fysieke aspect, omdat de periode tussen de twee interlands tegen Frankrijk en Duitsland kort was. “Wat wordt onderschat is het mentale aspect. Er gebeurde natuurlijk wel iets in Nederland na die goede interland in De Kuip. Het kon allemaal niet op; voor de buitenwacht leek Oranje wereldkampioen te zijn geworden tegen Frankrijk”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Zoiets doet iets met spelers, of ze willen of niet. Alleen sta je een paar dagen later weer op nul aan de aftrap. In de tussentijd moeten de internationals hun ervaringen een plaats hebben gegeven, of het kritiek of hosanna betreft. Je hebt altijd spelers die erin gaan geloven wat over ze wordt gezegd of geschreven.”

“De druk van buitenaf werd stevig opgepompt. Velen verwachtten dan dat iemand als Memphis Depay tegen Duitsland hetzelfde kan brengen als tegen Frankrijk. Maar hij is (nog) geen Messi of Ronaldo”, vervolgt de oud-international. “Die twee geven iets zo snel een plaats dat ze altijd weer gefocust zijn voor de volgende afspraak drie dagen later. Mentaal is dat duo zo sterk en daarom zo goed. Zie wat die Fransen overkwam in Rotterdam. Als het mentaal niet goed zit, stelt het allemaal niet veel voor. Zelfs niet bij de wereldkampioen. Hetzelfde geldt voor Oranje, dat mentaal niet klaar was voor Duitsland en natuurlijk het nodige geluk kende in de slotfase.”

Kieft benadrukt dat er een positieve ontwikkeling bij Oranje zichtbaar is. De goede prestaties zorgen volgens hem wel voor extra druk, iets waar Ajax ook mee te maken heeft. “Ajax zit in hetzelfde schuitje voor de Champions League tegen AEK Athene. ’Die gaan wel even winnen’, roept iedereen. Waarom dan? Het is tevens een tegenstander waarbij onderschatting op de loer ligt. Tot dusver was iedereen bij Ajax blij met de bij elkaar gesprokkelde resultaten tegen AEK, Bayern en Benfica, maar nu moet Ajax. Niemand neemt genoegen met minder dan een zege tegen AEK. Zoiets legt een volledig andere druk op spelers. Mentaal vraagt dat om een andere benadering. Die moet je je eigen maken.”