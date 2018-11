Mourinho: ‘Hij heeft nooit verteld dat hij wil vertrekken’

Alexis Sánchez maakte pas vier doelpunten voor Manchester United en heeft lang niet altijd een basisplaats onder José Mourinho. Hij zou dan ook overwegen om in januari te vertrekken, maar de manager gaat ervan uit dat de Chileen blijft. Hij wil Sánchez ook niet kwijt, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports.

Mourinho denkt niet dat de 29-jarige Sánchez op Old Trafford rondloopt met de gedachte dat hij eigenlijk weg wil: “Want hij heeft mij nooit verteld dat hij wil vertrekken. Hij heeft nooit gezegd dat hij niet gelukkig is en daarom niet wil blijven”, zo wordt de Portugees geciteerd.

“Hij speelt als het team. Want: hij wordt beter en het team wordt ook beter. Als hij speelt, dan geeft hij zijn hele persoonlijkheid. Het is zijn verlangen om te spelen en om te leveren voor het team. Hij probeert zich aan te passen aan de manier waarop we spelen en vice versa”, gaat Mourinho verder.

“Of hij het beter kan doen? We kunnen het allemaal beter doen. Ik kan het beter doen, hij kan het beter doen en alle spelers kunnen het beter doen.” Dit seizoen staat Sánchez na elf gespeelde wedstrijden op één doelpunt en twee assists. Zaterdag neemt hij het met the Red Devils thuis op tegen Crystal Palace, de nummer zestien van de Premier League.